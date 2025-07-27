Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса РФ посилює тиск на тиловий південь — якими дронами атакують

РФ посилює тиск на тиловий південь — якими дронами атакують

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 13:39
Росія атакує тилові міста дронами Італмас
Дрон у небі. Фото ілюстративне: Українська правда

РФ постійно накопичує бойові дрони аби наносити масовані удари по тиловим регіонам України. Застосовуються навіть напівзабуті та малоперспективні модифікації БпЛА.

Про це в рамках марафону "Єдині новини" повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Реклама
Читайте також:

Тиск на тил

Росіяни намагаються застосовувати усі види бойових дронів, які тільки може виробити. У хід йдуть не тільки відомі шахеди, але й такі малоперспективні проєкти, як, наприклад, БпЛА "Італмас". Ці безпілотники є аналогом "Ланцетів" та можуть летіти на відстань до 200 кілометрів.

"Наразі росіяни навіть "Італмас" відкопали, щоб зменшити тиск на державу, на тил. Всі прекрасно розуміють що йде війна ресурсів і тиск на тил зростає. Ці дрони — також знаряддя терору. Проєкт малоперспективний, але тим не менш, летить, вибухає і десь навіть влучає",— каже Сергій Братчук.

Речник УДА також додав, що росіяни навмисно обирають ціллю цивільну інфраструктуру тиловах міст.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, скільки пам'яток культурної спадщини пошкодила РФ під час обстрілу 24 липня. А також про те, чому російські дрони небезпечні і після збиття.

Одеса Новини Одеси Сергій Братчук дрони війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації