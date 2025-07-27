Росія атакує тилові міста дронами Італмас

Дрон у небі. Фото ілюстративне: Українська правда

РФ постійно накопичує бойові дрони аби наносити масовані удари по тиловим регіонам України. Застосовуються навіть напівзабуті та малоперспективні модифікації БпЛА.

Про це в рамках марафону "Єдині новини" повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

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Тиск на тил

Росіяни намагаються застосовувати усі види бойових дронів, які тільки може виробити. У хід йдуть не тільки відомі шахеди, але й такі малоперспективні проєкти, як, наприклад, БпЛА "Італмас". Ці безпілотники є аналогом "Ланцетів" та можуть летіти на відстань до 200 кілометрів.

"Наразі росіяни навіть "Італмас" відкопали, щоб зменшити тиск на державу, на тил. Всі прекрасно розуміють що йде війна ресурсів і тиск на тил зростає. Ці дрони — також знаряддя терору. Проєкт малоперспективний, але тим не менш, летить, вибухає і десь навіть влучає",— каже Сергій Братчук.

Речник УДА також додав, що росіяни навмисно обирають ціллю цивільну інфраструктуру тиловах міст.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, скільки пам'яток культурної спадщини пошкодила РФ під час обстрілу 24 липня. А також про те, чому російські дрони небезпечні і після збиття.