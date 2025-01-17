Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Поїзди з Одеси ходитимуть швидше — новий розклад arrow

Поїзди з Одеси ходитимуть швидше — новий розклад

17 січня 2025 11:27
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Укрзалізниця пришвидшила поїзди з Одеси, які саме
Укрзалізниця пришвидшила поїзди до Одеси. Фото: ілюстративне/Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

З 27 січня "Укрзалізниця" прискорила на дві-три години рух декількох поїздів на Одеському напрямку. Крім того, призначені нові зупинки в Одесі та у Миколаївській області. 

Про це повідомили у пресслужбі залізниці.

Читайте також:

Що змінилося

Прискорили наступні поїзди: 

№51/52 Запоріжжя — Одеса
Відправлення із Запоріжжя: 16:00. Прибуття в Одесу: 05:25 (замість 07:29). Прискорення: 2 год. 04 хв. 
Зворотно з Одеси: 23:18 (замість 21:19), прибуття в Запоріжжя: 13:30. Прискорення: 1 год  59 хв. 

№53/54 Дніпро — Одеса
Відправлення з Дніпра: 18:07. Прибуття в Одесу: 05:25 (замість 07:29). Прискорення: 2 год. 04 хв. 
Зворотно з Одеси: 23:18 (замість 21:19), прибуття в Дніпро: 11:11. Прискорення: 1 год. 59 хв. 

№253/254 Кривий Ріг — Одеса
Відправлення з Кривого Рогу: 18:03. Прибуття в Одесу: 05:25 (замість 07:29). Прискорення: 2 год. 04 хв. 
Зворотно з Одеси: 23:18 (замість 21:19), прибуття в Кривий Ріг: 11:44. Прискорення: 1 год. 59 хв. 

Поїзд №148/147 Київ — Одеса у напрямку Одеси прискорено на 2 години 2 хвилини, у напрямку Києва — на 2 години 26 хвилин.
Відправлення з Києва: 17:25. Прибуття в Одесу: 06:15 (раніше 08:17). Зворотно з Одеси: 19:50 (замість 17:24), Прибуття до Києва: 09:02

Поїзд №7/8 Харків — Одеса прискорення на 3 години 12 хвилин в напрямку Одеси та 3 години 13 хвилин у напрямку Харкова.
Відправлення з Харкова: 20:20 (раніше 17:55), прибуття в Одесу: 07:12 (раніше 07:59). Зворотно з Одеси: 22:29 (раніше 19:52), прибуття до Харкова: 09:21 (раніше 09:57).

Крім того, у Миколаївській області додали нові зупинки:

  • Вознесенськ;
  • Південноукраїнськ;
  • Колосівка (смт Токарівка).

Також в Одесі поїзди №51/52, №53/54, №253/254, №147/148 зупинятимуться на станції Одеса-Східна, що обслуговує селище Котовського.

Раніше ми повідомляли, що з Одеси почали ходити нові приміські електрички. Також ми розповідали про особливий дитячий вагон, який курсує між Одесою та Карпатами.

Одеса поїздки Укрзалізниця поїзди потяг

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:35 Сонячна активність на низькому рівні — магнітні бурі на сьогодні

11:27 Поїзди з Одеси ходитимуть швидше — новий розклад

11:19 У Львові засудили чоловіків, які пограбували та вбили бабусю

Text

11:17 Скороход назвала причину припинення роботи комісії щодо ТЦК

11:00 Не платити за комуналку під час війни — хто має має право

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

10:59 На Одещині підлітки влаштували стрілянину у подвір'ї — що відомо

10:49 Російські дипломати проникли до закритої зони парламенту Британії

10:28 Нацвідбір на Євробачення-2025 — хто став останнім фіналістом шоу

10:27 Чорноморець відмовився грати з деякими клубами — чому

10:23 ШІ показав, якими будуть школи в Україні у майбутньому

11:35 Сонячна активність на низькому рівні — магнітні бурі на сьогодні

11:27 Поїзди з Одеси ходитимуть швидше — новий розклад

11:19 У Львові засудили чоловіків, які пограбували та вбили бабусю

11:00 Не платити за комуналку під час війни — хто має має право

10:59 На Одещині підлітки влаштували стрілянину у подвір'ї — що відомо

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

10:49 Російські дипломати проникли до закритої зони парламенту Британії

10:28 Нацвідбір на Євробачення-2025 — хто став останнім фіналістом шоу

10:27 Чорноморець відмовився грати з деякими клубами — чому

10:23 ШІ показав, якими будуть школи в Україні у майбутньому

10:21 Житло в Європі "з сюрпризом" — про що знають не всі українці

06:40 Нові ціни на металобрухт в Україні — вартість чормету у січні

06:20 Ціни на нерухомість у 2025 році — де в Україні дешевші квартири

06:06 Дорогі авто, банкети і 500 млн у кіно — куди йдуть наші гроші

16 січня 2025

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

17:05 Кого стосуються ліміти на банківські перекази — розбір від НБУ

16:05 Банківська таємниця в Україні — що це та чи хочуть її скасувати

14:50 Як зросли зарплати в Україні — статистика вакансій та галузей

06:40 В Україні оновились ціни на золото — тарифи ломбардів у січні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Ексклюзив

06:33 Повторна ВЛК у лютому — кого з військовозобовʼязаних стосується

06:20 Чесні цифри — як змінювалася мінімальна зарплата у доларах

Text

11:17 Скороход назвала причину припинення роботи комісії щодо ТЦК

Text

09:52 Скороход пояснила, для чого можуть використовувати СЗЧ військові

Text

08:00 Єрмак заявив про зустріч Зеленського з Трампом — ефір Ранок.LIVE

16 січня 2025
Text

21:22 Виступ Байдена на прощальній церемонії в Пентагоні — прямий ефір

Text

21:22 Горбенко сказав, скільки бійців переведуть з Повітряних сил

Text

17:50 Зеленський пообіцяв Путіну жорстку відповідь, — ефір Вечір.LIVE

Text

17:42 В РДК висловилися стосовно відносин України та РФ після війни

Text

17:18 Виплати рідним полонених — адвокат про зміни з 1 лютого

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

13:17 Стармер і Макрон говорили про миротворців в Україні, — День.LIVE

Text

13:04 Речник ОК "Захід" пояснив нюанси підготовки новобранців

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

14 січня 2025

08:58 У Словаччині школяр з прапором України не потис руку президенту

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

8 січня 2025

13:27 Індексація пенсій — чому виплати зростуть несуттєво