Укрзалізниця пришвидшила поїзди з Одеси, які саме

Поїзди з Одеси ходитимуть швидше — новий розклад
З 27 січня "Укрзалізниця" прискорила на дві-три години рух декількох поїздів на Одеському напрямку. Крім того, призначені нові зупинки в Одесі та у Миколаївській області.
Про це повідомили у пресслужбі залізниці.
Що змінилося
Прискорили наступні поїзди:
№51/52 Запоріжжя — Одеса
Відправлення із Запоріжжя: 16:00. Прибуття в Одесу: 05:25 (замість 07:29). Прискорення: 2 год. 04 хв.
Зворотно з Одеси: 23:18 (замість 21:19), прибуття в Запоріжжя: 13:30. Прискорення: 1 год 59 хв.
№53/54 Дніпро — Одеса
Відправлення з Дніпра: 18:07. Прибуття в Одесу: 05:25 (замість 07:29). Прискорення: 2 год. 04 хв.
Зворотно з Одеси: 23:18 (замість 21:19), прибуття в Дніпро: 11:11. Прискорення: 1 год. 59 хв.
№253/254 Кривий Ріг — Одеса
Відправлення з Кривого Рогу: 18:03. Прибуття в Одесу: 05:25 (замість 07:29). Прискорення: 2 год. 04 хв.
Зворотно з Одеси: 23:18 (замість 21:19), прибуття в Кривий Ріг: 11:44. Прискорення: 1 год. 59 хв.
Поїзд №148/147 Київ — Одеса у напрямку Одеси прискорено на 2 години 2 хвилини, у напрямку Києва — на 2 години 26 хвилин.
Відправлення з Києва: 17:25. Прибуття в Одесу: 06:15 (раніше 08:17). Зворотно з Одеси: 19:50 (замість 17:24), Прибуття до Києва: 09:02
Поїзд №7/8 Харків — Одеса прискорення на 3 години 12 хвилин в напрямку Одеси та 3 години 13 хвилин у напрямку Харкова.
Відправлення з Харкова: 20:20 (раніше 17:55), прибуття в Одесу: 07:12 (раніше 07:59). Зворотно з Одеси: 22:29 (раніше 19:52), прибуття до Харкова: 09:21 (раніше 09:57).
Крім того, у Миколаївській області додали нові зупинки:
- Вознесенськ;
- Південноукраїнськ;
- Колосівка (смт Токарівка).
Також в Одесі поїзди №51/52, №53/54, №253/254, №147/148 зупинятимуться на станції Одеса-Східна, що обслуговує селище Котовського.
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