Укрзалізниця пришвидшила поїзди з Одеси, які саме

Укрзалізниця пришвидшила поїзди до Одеси. Фото: ілюстративне/Новини.LIVE

З 27 січня "Укрзалізниця" прискорила на дві-три години рух декількох поїздів на Одеському напрямку. Крім того, призначені нові зупинки в Одесі та у Миколаївській області.

Про це повідомили у пресслужбі залізниці.

Читайте також:

Що змінилося

Прискорили наступні поїзди:

№51/52 Запоріжжя — Одеса

Відправлення із Запоріжжя: 16:00. Прибуття в Одесу: 05:25 (замість 07:29). Прискорення: 2 год. 04 хв.

Зворотно з Одеси: 23:18 (замість 21:19), прибуття в Запоріжжя: 13:30. Прискорення: 1 год 59 хв.

№53/54 Дніпро — Одеса

Відправлення з Дніпра: 18:07. Прибуття в Одесу: 05:25 (замість 07:29). Прискорення: 2 год. 04 хв.

Зворотно з Одеси: 23:18 (замість 21:19), прибуття в Дніпро: 11:11. Прискорення: 1 год. 59 хв.

№253/254 Кривий Ріг — Одеса

Відправлення з Кривого Рогу: 18:03. Прибуття в Одесу: 05:25 (замість 07:29). Прискорення: 2 год. 04 хв.

Зворотно з Одеси: 23:18 (замість 21:19), прибуття в Кривий Ріг: 11:44. Прискорення: 1 год. 59 хв.

Поїзд №148/147 Київ — Одеса у напрямку Одеси прискорено на 2 години 2 хвилини, у напрямку Києва — на 2 години 26 хвилин.

Відправлення з Києва: 17:25. Прибуття в Одесу: 06:15 (раніше 08:17). Зворотно з Одеси: 19:50 (замість 17:24), Прибуття до Києва: 09:02

Поїзд №7/8 Харків — Одеса прискорення на 3 години 12 хвилин в напрямку Одеси та 3 години 13 хвилин у напрямку Харкова.

Відправлення з Харкова: 20:20 (раніше 17:55), прибуття в Одесу: 07:12 (раніше 07:59). Зворотно з Одеси: 22:29 (раніше 19:52), прибуття до Харкова: 09:21 (раніше 09:57).

Крім того, у Миколаївській області додали нові зупинки:

Вознесенськ;

Південноукраїнськ;

Колосівка (смт Токарівка).

Також в Одесі поїзди №51/52, №53/54, №253/254, №147/148 зупинятимуться на станції Одеса-Східна, що обслуговує селище Котовського.

Раніше ми повідомляли, що з Одеси почали ходити нові приміські електрички. Також ми розповідали про особливий дитячий вагон, який курсує між Одесою та Карпатами.