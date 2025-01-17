Укрзализныця ускорила поезда из Одессы, какие именно

Укрзалізниця ускорила поезда в Одессу. Фото: иллюстративное/Новини.LIVE

С 27 января Укрзалізниця" ускорила на два-три часа движение нескольких поездов на Одесском направлении. Кроме того, назначены новые остановки в Одессе и в Николаевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе железной дороги.

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Что изменилось

Ускорили следующие поезда:

№51/52 Запорожье — Одесса

Отправление из Запорожья: 16:00. Прибытие в Одессу: 05:25 (вместо 07:29). Ускорение: 2 ч. 04 мин. Обратно из Одессы: 23:18 (вместо 21:19), прибытие в Запорожье: 13:30. Ускорение: 1 час 59 мин.

№53/54 Днепр — Одесса

Отправление из Днепра: 18:07. Прибытие в Одессу: 05:25 (вместо 07:29). Ускорение: 2 ч. 04 мин. Обратно из Одессы: 23:18 (вместо 21:19), прибытие в Днепр: 11:11. Ускорение: 1 ч. 59 мин.

№253/254 Кривой Рог — Одесса

Отправление из Кривого Рога: 18:03. Прибытие в Одессу: 05:25 (вместо 07:29). Ускорение: 2 ч. 04 мин. Обратно из Одессы: 23:18 (вместо 21:19), прибытие в Кривой Рог: 11:44. Ускорение: 1 ч. 59 мин.

Поезд №148/147 Киев — Одесса в направлении Одессы ускорен на 2 часа 2 минуты, в направлении Киева — на 2 часа 26 минут.

Отправление из Киева: 17:25. Прибытие в Одессу: 06:15 (ранее 08:17). Обратно из Одессы: 19:50 (вместо 17:24), Прибытие в Киев: 09:02

Поезд №7/8 Харьков — Одесса ускорение на 3 часа 12 минут в направлении Одессы и 3 часа 13 минут в направлении Харькова. Отправление из Харькова: 20:20 (ранее 17:55), прибытие в Одессу: 07:12 (ранее 07:59). Обратно из Одессы: 22:29 (ранее 19:52), прибытие в Харьков: 09:21 (ранее 09:57).

Кроме того, в Николаевской области добавили новые остановки:

Вознесенск;

Пивденноукраинск;

Колосовка (пгт Токаревка).

Также в Одессе поезда №51/52, №53/54, №253/254, №147/148 будут останавливаться на станции Одесса-Восточная, обслуживающей поселок Котовского.

Ранее мы сообщали, что из Одессы начали ходить новые пригородные электрички. Также мы рассказывали об особом детском вагоне, который курсирует между Одессой и Карпатами.