Затори та обмеження руху на трасі Одеса–Рені 17 листопада: ремонт біля «Паланки» ускладнює дорожній рух

Машини у черзі на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

У понеділок, 17 листопада, рух транспортних засобів на трасі Одеса–Рені в сторону значно ускладнений. На певних ділянках шляху утворилися затори та відбуваються тимчасові обмеження руху, частково через ремонт дороги поблизу "Паланки". Водіям радять заздалегідь планувати поїздки та враховувати можливі затримки на маршруті.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Реклама

Читайте також:

Затори до Молдови

По дорозі до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" утворилися затори в кількох місцях. Затримки фіксують перед кордоном з Молдовою, а також на самому КПП. Час у дорозі до кордону може сягати майже півтори години. Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

Рух до Орлівки також завантажено. Плануючт свою поїздку водіям варто враховувати, що до КПП "Паланка" рух транспорту завантажено, однак після — дорога вільна. Проїзд до пункту пропуску на Дунаї займає приблизно 4 години. Водіям пропонують альтернативний маршрут, що частково пролягає територією Молдови.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Проїзд у напрямку Рені наразі такий же, як і до Орлівки. Час у дорозі перевищує 4 години. Крім того, є альтернативний шлях, який здебільшого проходить через територію Молдови.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що Молдова вводить нові правила в'їзду для українських водіїв. Також ми писали про те, без якого документу не потрапити до Румунії.