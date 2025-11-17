Пробки и ограничения движения на трассе Одесса-Рени 17 ноября: ремонт возле "Паланки" затрудняет дорожное движение

Машины в очереди на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

В понедельник, 17 ноября, движение транспортных средств на трассе Одесса-Рени в сторону значительно затруднено. На определенных участках пути образовались пробки и происходят временные ограничения движения, частично из-за ремонта дороги вблизи "Паланки". Водителям советуют заранее планировать поездки и учитывать возможные задержки на маршруте.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

По дороге к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" образовались пробки в нескольких местах. Задержки фиксируют перед границей с Молдовой, а также на самом КПП. Время в пути к границе может достигать почти полтора часа. Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

Движение в Орловку также загружено. Планирующим свою поездку водителям следует учитывать, что до КПП "Паланка" движение транспорта загружено, однако после — дорога свободна. Проезд до пункта пропуска на Дунае занимает примерно 4 часа. Водителям предлагают альтернативный маршрут, частично пролегающий по территории Молдовы.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

Проезд в направлении Рени сейчас такой же, как и в Орловку. Время в пути превышает 4 часа. Кроме того, есть альтернативный путь, который в основном проходит через территорию Молдовы.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы сообщали о том, что Молдова вводит новые правила въезда для украинских водителей. Также мы писали о том, без какого документа не попасть в Румынию.