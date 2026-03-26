Позбавлення батьківських прав в Одесі: що змінилось під час війни

Усиновлення чи позбавлення матері батьківських прав на користь батька — сьогодні у період війни мають не лише сімейні, а й практичні правові наслідки для військовозобов’язаних. Саме тому подібні справи розглядаються особливо ретельно, а кожна процедура передбачає чіткий алгоритм дій та збирання доказів. Громадяни нерідко помилково вважають такі процеси швидкими або формальними. Насправді ж органи опіки, суди та військово-лікарські комісії детально перевіряють усі обставини: умови проживання дитини, участь батьків у її вихованні, медичні документи або законність рішень ВЛК.

Про ключові юридичні нюанси цих процесів — журналістам Новини.LIVE розповів юрист, Олексій Шалару.

Позбавлення батьківських прав

Питання позбавлення батьківських прав в умовах воєнного стану набуло нової актуальності. Часто такі справи пов’язані не лише з сімейними конфліктами, а й з юридичними наслідками — зокрема можливістю усиновлення дитини новим чоловіком матері або отриманням відстрочки від мобілізації. Сьогодні, орган опіки та піклування ретельно перевіряють кожну ситуацію. Фахівці виїжджають за місцем проживання дитини, спілкуються з нею, аналізують умови життя та фактичну участь батьків у вихованні. Формального звернення до суду або заяви одного з батьків недостатньо. Нещодавно, як наводить приклад юрист, один із батьків намагався довести, що мати нібито виїхала та не бере участі в житті дитини. Однак насправді все виявилося зовсім не так.

"Орган опіки прийшли додому, спитали у дітей, а де ж мати, а мама вони кажуть, там у тьоті Лєни, наприклад, ми там кожен день. Тобто ви розумієте, зараз так не пройде просто відмова, навіть матеріальна відмова. Це не є фактом підтверджуючим позбавити мати батьківських прав", — пояснює юрист Олексій Шалару.

Після перевірки матеріалів скликається комісія, викликають обох батьків, і лише після цього справа може бути передана до суду. Багато клієнтів помилково вважають, що це процедура одного-двох місяців. Водночас спостерігається інша тенденція. Частіше до суду звертаються жінки з позовами про позбавлення батьківських прав своїх чоловіків, які фактично не беруть участі у вихованні дітей. Йдеться про випадки, коли батько не сплачує аліменти, не підтримує зв’язок із дитиною та не виконує батьківських обов’язків.

"Зараз, навпаки, жінки звертаються до суду здебільшого про позбавлення батьківських прав своїх чоловіків, які не виконують функції. Тому що якщо буде позбавлення батьківських прав, їхній новий чоловік вже може усиновити дитину і він вже отримує відстрочку. Тому зараз побільшало таких саме справ", — зазначає юрист.

У таких випадках суд оцінює системність невиконання обов’язків, наявність заборгованості зі сплати аліментів, відсутність участі у вихованні. Лише сукупність доказів може стати підставою для позитивного рішення. Сам факт конфлікту між батьками або нерегулярного спілкування з дитиною не є автоматичною підставою для позбавлення прав.

Відновлення батьківських прав

Як позбавлення, так і відновлення батьківських прав можливе виключно через суд. Особа повинна довести, що її поведінка змінилася, що вона бере участь у житті дитини та створила належні умови для виховання. Це складний процес, який потребує доказів і позитивних характеристик.

"Якщо підробляються якісь документи, це довести потрібно, а зараз поліція цим не займається. Я не знаю жодного кримінального провадження по цим справам. Щодо якоїсь там підробки. Але, як би там не було, воно не є кримінальною статтею", — пояснює експерт.

Питання позбавлення чи відновлення батьківських прав в умовах воєнного стану виходить далеко за межі суто сімейних відносин і потребує зваженого та юридично обґрунтованого підходу. Кожен випадок ретельно перевіряється, а рішення ухвалюються виключно на підставі доказів, реальної участі батьків у житті дитини та її інтересів.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася