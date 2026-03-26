Лишение родительских прав в Одессе: что изменилось во время войны

Усыновление или лишение матери родительских прав в пользу отца — сегодня в период войны имеют не только семейные, но и практические правовые последствия для военнообязанных. Именно поэтому подобные дела рассматриваются особенно тщательно, а каждая процедура предусматривает четкий алгоритм действий и сбора доказательств. Граждане нередко ошибочно считают такие процессы быстрыми или формальными. На самом деле органы опеки, суды и военно-врачебные комиссии детально проверяют все обстоятельства: условия проживания ребенка, участие родителей в его воспитании, медицинские документы или законность решений ВВК.

О ключевых юридических нюансах этих процессов — журналистам Новини.LIVE рассказал юрист, Алексей Шалару.

Лишение родительских прав

Вопрос лишения родительских прав в условиях военного положения приобрел новую актуальность. Часто такие дела связаны не только с семейными конфликтами, но и с юридическими последствиями — в частности возможностью усыновления ребенка новым мужем матери или получением отсрочки от мобилизации. Сегодня, орган опеки и попечительства тщательно проверяют каждую ситуацию. Специалисты выезжают по месту жительства ребенка, общаются с ним, анализируют условия жизни и фактическое участие родителей в воспитании. Формального обращения в суд или заявления одного из родителей недостаточно. Недавно, как приводит пример юрист, один из родителей пытался доказать, что мать якобы уехала и не участвует в жизни ребенка. Однако на самом деле все оказалось совсем не так.

"Орган опеки пришли домой, спросили у детей, а где же мать, а мама они говорят, там у тети Лены, например, мы там каждый день. То есть вы понимаете, сейчас так не пройдет просто отказ, даже материальный отказ. Это не является фактом подтверждающим лишить мать родительских прав", — объясняет юрист Алексей Шалару.

После проверки материалов созывается комиссия, вызывают обоих родителей, и лишь после этого дело может быть передано в суд. Многие клиенты ошибочно полагают, что это процедура одного-двух месяцев. В то же время наблюдается другая тенденция. Чаще в суд обращаются женщины с исками о лишении родительских прав своих мужей, которые фактически не принимают участия в воспитании детей. Речь идет о случаях, когда отец не платит алименты, не поддерживает связь с ребенком и не выполняет родительских обязанностей.

"Сейчас, наоборот, женщины обращаются в суд в основном о лишении родительских прав своих мужей, которые не выполняют функции. Потому что если будет лишение родительских прав, их новый муж уже может усыновить ребенка и он уже получает отсрочку. Поэтому сейчас стало больше таких именно дел", — отмечает юрист.

В таких случаях суд оценивает системность невыполнения обязанностей, наличие задолженности по уплате алиментов, отсутствие участия в воспитании. Только совокупность доказательств может стать основанием для положительного решения. Сам факт конфликта между родителями или нерегулярного общения с ребенком не является автоматическим основанием для лишения прав.

Восстановление родительских прав

Как лишение, так и восстановление родительских прав возможно исключительно через суд. Лицо должно доказать, что его поведение изменилось, что оно участвует в жизни ребенка и создало надлежащие условия для воспитания. Это сложный процесс, который требует доказательств и положительных характеристик.

"Если подделываются какие-то документы, это доказать нужно, а сейчас полиция этим не занимается. Я не знаю ни одного уголовного производства по этим делам. По какой-то там подделке, но, как бы там ни было, оно не является уголовной статьей", — объясняет эксперт.

Вопрос лишения или восстановления родительских прав в условиях военного положения выходит далеко за пределы чисто семейных отношений и требует взвешенного и юридически обоснованного подхода. Каждый случай тщательно проверяется, а решения принимаются исключительно на основании доказательств, реального участия родителей в жизни ребенка и его интересов.

