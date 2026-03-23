Как в Одессе готовят командиров для боев на фронте

В условиях полномасштабной войны значение военного образования в Украине возросло как никогда ранее. Именно сейчас формируется новое поколение офицеров — тех, кто уже завтра будет руководить подразделениями на передовой и принимать решения в условиях реального боя. Сегодня военных готовят по разным направлениям: от артиллерии до работы с беспилотными комплексами.

Журналисты Новини.LIVE узнавали, как проходит обучение и с какими вызовами сталкиваются будущие офицеры.

Военная академия Одессы

В этом году Военная академия в Одессе отмечает 15-летие с момента создания в современном формате. Впрочем, ее история значительно глубже — истоки заведения достигают начала ХХ века, когда здесь уже готовили офицеров для различных армий. За это время академия сформировала мощную традицию подготовки военных кадров, а среди ее выпускников — участники освободительной борьбы 1917-1921 годов, ветераны Второй мировой войны и современные украинские офицеры.

"В советское время академия сделала значительный вклад в научные разработки, в частности в сфере ракетно—артиллерийского вооружения. В период независимости заведение развивалось настолько, насколько позволяли условия. Но ключевым моментом стал 2014 год — именно тогда началась война, и именно тогда мы начали накапливать реальный боевой опыт", — отмечает преподаватель академии, старший лейтенант Владимир Полищук.

Преподаватель академии, старший лейтенант Владимир Полищук. Фото: Новини.LIVE

Именно с 2014 года преподаватели и курсанты академии начали принимать непосредственное участие в боевых действиях. Часть из них отправилась на фронт в первые месяцы войны, другие — присоединились позже. Некоторые получили ранения, есть и те, кто погиб, выполняя боевые задачи. Этот опыт стал фундаментом для современной системы подготовки, которая сегодня базируется не только на теории, но и на реальных боевых кейсах.

Военное образование

Сегодня академия готовит офицеров по ключевым для современной войны направлениям. Речь идет о десантно—штурмовых войсках, морской пехоте, специалистах по ракетно-артиллерийскому вооружению, а также специалистах военной разведки и Сил специальных операций. Особое внимание уделяют технической подготовке, ведь современная война требует глубокого понимания вооружения и умения работать с ним в сложных условиях.

"Мы готовим офицеров десантно—штурмовых войск, морской пехоты, специалистов по ракетно—артиллерийскому вооружению. Это критически важно, ведь эти люди не только используют технику, но и обеспечивают ее работу. А это — основа боеспособности", — объясняет преподаватель.

Отдельным направлением стала подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов. В академии отмечают: сегодня важно не только уметь управлять дроном, но и понимать его техническую составляющую, чтобы в случае необходимости самостоятельно устранить неисправности или адаптировать технику к боевым условиям. Важно отметить, что сегодня, на четвертый год полномасштабной войны, большинство преподавателей академии имеют реальный боевой опыт. Это люди, которые прошли фронт, получили ранения или длительное время находились в зоне боевых действий. Именно они сегодня обучают курсантов, передавая не только знания, но и собственный опыт выживания и командования в условиях войны.

Курсанты академии

Среди тех, кто сегодня учится в Военной академии в Одессе, — немало курсантов с реальным боевым опытом. Они пришли сюда не сразу после школы, а уже пройдя службу, фронт и собственные испытания войной. Для них академия — это не просто образование, а следующий шаг в военной карьере и возможность стать более эффективными командирами. Владимир — один из тех, кто сознательно выбрал этот путь после службы по контракту. До поступления в академию он уже имел опыт в армии и понимание того, что хочет развиваться дальше.

"Я проходил срочную службу в воинской части А0224, это 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада, и там как раз застал полномасштабное вторжение. Поэтому подписал контракт. Потому что это мой долг как мужчины — пройти военную службу", — рассказывает курсант третьего курса, Владимир.

Курсант третьего курса военной академии г. Одессы, Владимир. Фото: Новини.LIVE

Первые боевые задачи для него и его собратьев стали серьезным испытанием. Большинство из них были молодыми и не имели достаточного опыта, но быстро адаптировались к новым условиям. Война заставила взрослеть буквально за считанные дни, а взаимная поддержка стала ключевым фактором выживания. Именно в те моменты формировалось ощущение плеча рядом и доверие к командиру и собратьям.

Женщины в армии

Еще одна курсантка — Светлана — также пришла в академию уже имея военный опыт. Она учится на третьем курсе по специальности ракетно-артиллерийского вооружения и убеждена: армия - это сфера для тех, кто готов постоянно развиваться. Она сознательно выбрала этот путь, понимая, что сейчас нужны квалифицированные специалисты, независимо от пола.

"Я считаю, что есть люди, которые созданы для армии. И они должны себя развивать. Именно для этого существуют такие учебные заведения — чтобы приобретать навыки и становиться специалистом", — говорит курсантка одесской военной академии Светлана.

Курсантка военной академии г. Одессы, Светлана. Фото: Новини.LIVE

До поступления она уже проходила службу по контракту, а сейчас продолжает двигаться вперед — к офицерскому званию. По ее словам, сегодня женщины имеют значительно больше возможностей в армии, чем раньше, и могут реализовывать себя в разных направлениях.

"Я считаю, что женщина в армии может найти себя во многих специальностях. Не обязательно это должна быть передовая. Я служила еще до полномасштабного вторжения, а сюда пришла, потому что понимала: квалифицированных руководителей сейчас не хватает, и нужно учиться дальше", — отмечает она.

Такие истории — не единичны для Военной академии в Одессе. Сегодня здесь учатся те, кто уже знает цену войны, понимает ответственность офицера и сознательно выбирает этот путь. Именно они формируют новое поколение украинского войска — с боевым опытом, мотивацией и четким пониманием, ради чего они служат.

