Як в Одесі готують командирів для боїв на фронті

Курсанти працюють зі зброєю. Фото: Новини.LIVE

В умовах повномасштабної війни значення військової освіти в Україні зросло як ніколи раніше. Саме зараз формується нове покоління офіцерів — тих, хто вже завтра керуватиме підрозділами на передовій і прийматиме рішення в умовах реального бою. Сьогодні військових готують за різними напрямками: від артилерії до роботи з безпілотними комплексами.

Журналісти Новини.LIVE дізнавалися, як проходить навчання та з якими викликами стикаються майбутні офіцери.

Військова академія Одеси

Цьогоріч Військова академія в Одесі відзначає 15-річчя з моменту створення у сучасному форматі. Втім, її історія значно глибша — витоки закладу сягають початку ХХ століття, коли тут уже готували офіцерів для різних армій. За цей час академія сформувала потужну традицію підготовки військових кадрів, а серед її випускників — учасники визвольних змагань 1917–1921 років, ветерани Другої світової війни та сучасні українські офіцери.

"За радянських часів академія зробила значний внесок у наукові розробки, зокрема у сфері ракетно-артилерійського озброєння. У період незалежності заклад розвивався настільки, наскільки дозволяли умови. Але ключовим моментом став 2014 рік — саме тоді почалася війна, і саме тоді ми почали накопичувати реальний бойовий досвід", — зазначає викладач академії, старший лейтенант Володимир Поліщук.

Викладач академії, старший лейтенант Володимир Поліщук. Фото: Новини.LIVE

Саме з 2014 року викладачі та курсанти академії почали брати безпосередню участь у бойових діях. Частина з них вирушила на фронт у перші місяці війни, інші — долучилися пізніше. Деякі отримали поранення, є й ті, хто загинув, виконуючи бойові завдання. Цей досвід став фундаментом для сучасної системи підготовки, яка сьогодні базується не лише на теорії, а й на реальних бойових кейсах.

Військова освіта

Сьогодні академія готує офіцерів за ключовими для сучасної війни напрямками. Йдеться про десантно-штурмові війська, морську піхоту, фахівців із ракетно-артилерійського озброєння, а також спеціалістів військової розвідки та Сил спеціальних операцій. Особливу увагу приділяють технічній підготовці, адже сучасна війна вимагає глибокого розуміння озброєння та вміння працювати з ним у складних умовах.

"Ми готуємо офіцерів десантно-штурмових військ, морської піхоти, спеціалістів із ракетно-артилерійського озброєння. Це критично важливо, адже ці люди не лише використовують техніку, а й забезпечують її роботу. А це — основа боєздатності", — пояснює викладач.

Курсанти навчаються працювати зі зброєю. Фото: Новини.LIVE

Окремим напрямком стала підготовка операторів безпілотних літальних апаратів. В академії наголошують: сьогодні важливо не лише вміти керувати дроном, а й розуміти його технічну складову, щоб у разі потреби самостійно усунути несправності або адаптувати техніку до бойових умов. Важливо відзначити що сьогодні, на четвертий рік повномасштабної війни, більшість викладачів академії мають реальний бойовий досвід. Це люди, які пройшли фронт, отримали поранення або тривалий час перебували в зоні бойових дій. Саме вони сьогодні навчають курсантів, передаючи не лише знання, а й власний досвід виживання та командування в умовах війни.

Курсанти академії

Серед тих, хто сьогодні навчається у Військовій академії в Одесі, — чимало курсантів із реальним бойовим досвідом. Вони прийшли сюди не одразу після школи, а вже пройшовши службу, фронт і власні випробування війною. Для них академія — це не просто освіта, а наступний крок у військовій кар’єрі та можливість стати ефективнішими командирами. Володимир — один із тих, хто свідомо обрав цей шлях після служби за контрактом. До вступу в академію він уже мав досвід у війську та розуміння того, що хоче розвиватися далі.

"Я проходив строкову службу у військовій частині А0224, це 79-та окрема десантно-штурмова бригада, і там саме застав повномасштабне вторгнення. Тому підписав контракт. Тому що це мій обов’язок як чоловіка — пройти військову службу", — розповідає курсант третього курсу, Володимир.

Курсант третього курсу військової академії м. Одеси, Володимир. Фото: Новини.LIVE

Перші бойові завдання для нього та його побратимів стали серйозним випробуванням. Більшість із них були молодими та не мали достатнього досвіду, але швидко адаптувалися до нових умов. Війна змусила дорослішати буквально за лічені дні, а взаємна підтримка стала ключовим фактором виживання. Саме в ті моменти формувалося відчуття плеча поруч і довіра до командира та побратимів.

Чоловіки біля кулемета. Фото: Новини.LIVE

Жінки в армії

Ще одна курсантка — Світлана — також прийшла до академії вже маючи військовий досвід. Вона навчається на третьому курсі за спеціальністю ракетно-артилерійського озброєння та переконана: армія — це сфера для тих, хто готовий постійно розвиватися. Вона свідомо обрала цей шлях, розуміючи, що зараз потрібні кваліфіковані фахівці, незалежно від статі.

"Я вважаю, що є люди, які створені для армії. І вони повинні себе розвивати. Саме для цього існують такі навчальні заклади — щоб здобувати навички і ставати фахівцем", — говорить курсантка одеської військової академії Світлана.

Курсантка військової академії м. Одеси, Світлана. Фото: Новини.LIVE

До вступу вона вже проходила службу за контрактом, а нині продовжує рухатися вперед — до офіцерського звання. За її словами, сьогодні жінки мають значно більше можливостей у війську, ніж раніше, і можуть реалізовувати себе у різних напрямках.

"Я вважаю, що жінка в армії може знайти себе в багатьох спеціальностях. Не обов’язково це має бути передова. Я служила ще до повномасштабного вторгнення, а сюди прийшла, бо розуміла: кваліфікованих керівників зараз бракує, і потрібно вчитися далі", — зазначає вона.

Жінки з набоями. Фото: Новини.LIVE

Такі історії — не поодинокі для Військової академії в Одесі. Сьогодні тут навчаються ті, хто вже знає ціну війни, розуміє відповідальність офіцера і свідомо обирає цей шлях. Саме вони формують нове покоління українського війська — з бойовим досвідом, мотивацією та чітким розумінням, заради чого вони служать.

