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Головна Одеса Пожежа на підстанції в Одесі — загинула жінка

Пожежа на підстанції в Одесі — загинула жінка

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2025 10:25
Під час пожежі в Одесі загинула жінка - вдарило електрострумом
Рятувальник на роботі. Фото ілюстративне: Головне управління ДСНС в Одеській області

В Одесі під час пожежі на трансформаторній підстанції загинула жінка. Її особу наразі встановлюють, за попередніми даними, смерть наступила в результаті удару електричним струмом.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС в Одеській області.

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Пожежа із загиблою

В Приморському районі Одеси сталася пожежа на вулиці Бернардацці. За даними ДСНС, причиною стало загоряння підземних електрокабелів в трансформаторній підстанції.

Рятувальники оперативно ліквідували займання, однак під час гасіння в шахті під підстанцією виявили тіло жінки. За попередніми даними, вона загинула від ураження електричним струмом. Її особу наразі ще встановлюють.

"Від ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 8 вогнеборців",— йдеться у повідомленні рятувальників.

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Повідомлення ДСНС. Фото: скриншот посту ДСНС Одещини

Нагадаємо, нещодавно ми писали про пожежу внаслідок атаки РФ на кременчуцький район. А також про те, як в Одесі рятували людей, які опинилися у багатоповерхівці посеред полумя.

Одеса смерть пожежа ДСНС Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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