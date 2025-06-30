Під час пожежі в Одесі загинула жінка - вдарило електрострумом

Пожежа на підстанції в Одесі — загинула жінка
В Одесі під час пожежі на трансформаторній підстанції загинула жінка. Її особу наразі встановлюють, за попередніми даними, смерть наступила в результаті удару електричним струмом.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС в Одеській області.
Пожежа із загиблою
В Приморському районі Одеси сталася пожежа на вулиці Бернардацці. За даними ДСНС, причиною стало загоряння підземних електрокабелів в трансформаторній підстанції.
Рятувальники оперативно ліквідували займання, однак під час гасіння в шахті під підстанцією виявили тіло жінки. За попередніми даними, вона загинула від ураження електричним струмом. Її особу наразі ще встановлюють.
"Від ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 8 вогнеборців",— йдеться у повідомленні рятувальників.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про пожежу внаслідок атаки РФ на кременчуцький район. А також про те, як в Одесі рятували людей, які опинилися у багатоповерхівці посеред полумя.
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