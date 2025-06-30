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Главная Одесса Пожар на подстанции в Одессе — погибла женщина

Пожар на подстанции в Одессе — погибла женщина

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 10:25
Во время пожара в Одессе погибла женщина - ударило электротоком
Спасатель на работе. Фото иллюстративное: Главное управление ГСЧС в Одесской области

В Одессе во время пожара на трансформаторной подстанции погибла женщина. Ее личность сейчас устанавливают, по предварительным данным, смерть наступила в результате удара электрическим током.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Одесской области.

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В Приморском районе Одессы произошел пожар на улице Бернардацци. По данным ГСЧС, причиной стало возгорание подземных электрокабелей в трансформаторной подстанции.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, однако во время тушения в шахте под подстанцией обнаружили тело женщины. По предварительным данным, она погибла от поражения электрическим током. Ее личность пока еще устанавливают.

"От ГСЧС привлекалось 2 единицы техники и 8 пожарных",— говорится в сообщении спасателей.

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Сообщение ГСЧС. Фото: скриншот поста ГСЧС Одесской области

Напомним, недавно мы писали о пожаре в результате атаки РФ на кременчугский район. А также о том, как в Одессе спасали людей, которые оказались в многоэтажке посреди пламени.

Одесса смерть пожар ГСЧС Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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