Пожежа в Одесі: вогнеборці врятували літню жінку

Гасіння пожежі у квартирі. Фото: ДСНС

Сьогодні зранку до Служби Порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Градоначальницька в Приморському районі Одеси. Рятувальники вирушили на місце події й виявили, що пожежа виникла у квартирі на другому поверсі триповерхового житлового будинку.

Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.

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Завдяки оперативним діям рятувальників під час гасіння пожежі, вдалося врятувати літню жінку, яка перебувала у сусідній квартирі. Її вчасно евакуювали з небезпечної зони, що дозволило уникнути серйозних травм та загрози для її життя.

Медики надають першу допомогу врятованій жінці. Фото: ДСНС

Наразі причина виникнення пожежі та завдані збитки встановлюються. Для подолання небезпеки та проведення рятувальних робіт було залучено 6 одиниць техніки та 26 вогнеборців від Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Пожежі на Одещині

Нагадаємо, майже дві години понад сімдесят рятувальників гасили пожежу в Одесі. Загорілась триповерхова будівля заводу.

Також ми писали, що на території Одеської області з початку літа вже зафіксовано понад 200 випадків загорянь сухої рослинності, які призвели до знищення майже 50 гектарів землі. Тільки за останню добу рятувальники змогли ліквідувати 12 пожеж, які охопили площу понад 5 гектарів.