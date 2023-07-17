Пожар в Одессе: огнеборцы спасли пожилую женщину

Тушение пожара в квартире. Фото: ГСЧС

Сегодня утром в Службу Спасения поступило сообщение о пожаре по улице Градоначальницкая в Приморском районе Одессы. Спасатели отправились на место происшествия и обнаружили, что пожар возник в квартире на втором этаже трехэтажного жилого дома.

Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

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Благодаря оперативным действиям спасателей, во время тушения пожара удалось спасти пожилую женщину, которая находилась в соседней квартире. Ее вовремя эвакуировали из опасной зоны, что позволило избежать серьезных травм и угрозы ее жизни.

Медики оказывают первую помощь спасенной женщине. Фото: ГСЧС

В настоящее время причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются. Для преодоления опасности и проведения спасательных работ были привлечены 6 единиц техники и 26 пожарных от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожары в Одесской области

Напомним, почти два часа более семидесяти спасателей тушили пожар в Одессе. Загорелось трехэтажное здание завода.

Также мы писали, что на территории Одесской области с начала лета зафиксировано более 200 случаев возгораний сухой растительности, которые привели к уничтожению почти 50 гектаров земли. Только за последние сутки спасатели смогли ликвидировать 12 пожаров, охвативших площадь более 5 гектаров.