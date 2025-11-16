Пожежа в житловому будинку в Одесі на Адміральському проспекті

Пожежник виходить з приміщення, яке горіло. Фото: ДСНС

Увечері в Київському районі Одеси спалахнула пожежа в приміщенні банку та сусідній квартирі. Рятувальники встигли загасити полум’я, і ніхто не постраждав.

Про це у неділю, 16 листопада, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Пожежа в Одесі

За їхніми даними, пізно ввечері на Адміральському проспекті загорілися приміщення банку та квартира на другому поверсі п’ятиповерхівки. Полум’я швидко поширилося на балкони вище — вогонь піднявся до четвертого поверху, охопивши 50 квадратних метрів.

Приміщення, що вигоріло в Одесі під час пожежі. Фото: ДСНС

Пожежа без постраждалих

На місце прибули підрозділи ДСНС: 11 одиниць техніки та 43 рятувальники. Вони оперативно зупинили поширення пожежі та ліквідували її, не допустивши сильніших руйнувань. Людей вчасно евакуювали, тому ніхто не постраждав.

Рятувальники за допомогою дробини дісталися верхніх поверхів. Фото: ДСНС

Причини загоряння та розмір завданих збитків зараз встановлюють фахівці.

Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС

Нагадаємо, у ніч на 16 листопада росіяни знову атакували Одещину безпілотниками, спричинивши нові пожежі. Під удар потрапили енергетичні об’єкти, зокрема сонячна електростанція.