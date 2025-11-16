Відео
Головна Одеса Пожежа в Одесі — вогонь знищив банк та житлову квартиру

Пожежа в Одесі — вогонь знищив банк та житлову квартиру

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 10:54
Оновлено: 10:06
Пожежа в житловому будинку в Одесі на Адміральському проспекті
Пожежник виходить з приміщення, яке горіло. Фото: ДСНС

Увечері в Київському районі Одеси спалахнула пожежа в приміщенні банку та сусідній квартирі. Рятувальники встигли загасити полум’я, і ніхто не постраждав.

Про це у неділю, 16 листопада, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Читайте також:

Пожежа в Одесі

За їхніми даними, пізно ввечері на Адміральському проспекті загорілися приміщення банку та квартира на другому поверсі п’ятиповерхівки. Полум’я швидко поширилося на балкони вище — вогонь піднявся до четвертого поверху, охопивши 50 квадратних метрів.

Пожежа в Одесі
Приміщення, що вигоріло в Одесі під час пожежі. Фото: ДСНС

Пожежа без постраждалих

На місце прибули підрозділи ДСНС: 11 одиниць техніки та 43 рятувальники. Вони оперативно зупинили поширення пожежі та ліквідували її, не допустивши сильніших руйнувань. Людей вчасно евакуювали, тому ніхто не постраждав.

Рятувальники працюють на місці пожежі
Рятувальники за допомогою дробини дісталися верхніх поверхів. Фото: ДСНС

Причини загоряння та розмір завданих збитків зараз встановлюють фахівці.

Рятувальник зі шлангом
Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС

Нагадаємо,  у ніч на 16 листопада росіяни знову атакували Одещину безпілотниками, спричинивши нові пожежі. Під удар потрапили енергетичні об’єкти, зокрема сонячна електростанція.

Одеса пожежа Одеська область Новини Одеси рятувальники вогонь
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
