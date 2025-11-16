Видео
Пожар в Одессе — огонь уничтожил банк и жилую квартиру

Пожар в Одессе — огонь уничтожил банк и жилую квартиру

Ua ru
Дата публикации 16 ноября 2025 10:54
обновлено: 10:06
Пожар в жилом доме в Одессе на Адмиральском проспекте
Пожарный выходит из помещения, которое горело. Фото: ГСЧС

Вечером в Киевском районе Одессы вспыхнул пожар в помещении банка и соседней квартире. Спасатели успели потушить пламя, и никто не пострадал.

Об этом в воскресенье, 16 ноября, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Пожар в Одессе

По их данным, поздно вечером на Адмиральском проспекте загорелись помещение банка и квартира на втором этаже пятиэтажки. Пламя быстро распространилось на балконы выше — огонь поднялся до четвертого этажа, охватив 50 квадратных метров.

Пожежа в Одесі
Помещение, выгоревшее в Одессе во время пожара. Фото: ГСЧС

Пожар без пострадавших

На место прибыли подразделения ГСЧС: 11 единиц техники и 43 спасателя. Они оперативно остановили распространение пожара и ликвидировали его, не допустив более сильных разрушений. Людей вовремя эвакуировали, поэтому никто не пострадал.

Рятувальники працюють на місці пожежі
Спасатели с помощью дробины добрались до верхних этажей. Фото: ГСЧС

Причины возгорания и размер нанесенного ущерба сейчас устанавливают специалисты.

Рятувальник зі шлангом
Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС

Напомним, в ночь на 16 ноября россияне снова атаковали Одесскую область беспилотниками, вызвав новые пожары. Под удар попали энергетические объекты, в частности солнечная электростанция.

