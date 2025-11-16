Пожар в жилом доме в Одессе на Адмиральском проспекте

Пожар в Одессе — огонь уничтожил банк и жилую квартиру
Вечером в Киевском районе Одессы вспыхнул пожар в помещении банка и соседней квартире. Спасатели успели потушить пламя, и никто не пострадал.
Об этом в воскресенье, 16 ноября, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
Пожар в Одессе
По их данным, поздно вечером на Адмиральском проспекте загорелись помещение банка и квартира на втором этаже пятиэтажки. Пламя быстро распространилось на балконы выше — огонь поднялся до четвертого этажа, охватив 50 квадратных метров.
Пожар без пострадавших
На место прибыли подразделения ГСЧС: 11 единиц техники и 43 спасателя. Они оперативно остановили распространение пожара и ликвидировали его, не допустив более сильных разрушений. Людей вовремя эвакуировали, поэтому никто не пострадал.
Причины возгорания и размер нанесенного ущерба сейчас устанавливают специалисты.
Напомним, в ночь на 16 ноября россияне снова атаковали Одесскую область беспилотниками, вызвав новые пожары. Под удар попали энергетические объекты, в частности солнечная электростанция.
