ППО допоможе захистити українців і на фронті, і в тилу — Братчук про безпеку населення

Система ППО Patriot. Фото: twz.com

Україна очікує на поставку семи систем ППО Patriot, які стануть важливим етапом у зміцненні обороноздатності країни. Ці системи не лише змінять оборонну стратегію, але й допоможуть в підтримці безпеки повітряного простору країни.

Про це в етері телемарафону повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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Яке значення для України

Поставка систем ППО є ключовим кроком у зміцненні обороноздатності країни в умовах збройної агресії. За словами Сергія Братчука, ці системи мають вирішальне значення для захисту не лише прифронтової зони, але й тила країни.

"І виникає ще одне питання, яке буде для нас позитивним. Таким чином можна буде вивільнити системи ППО середнього та малого радіусу дії, що дуже важливо і для захисту тилу, і для захисту повітряного простору у прифронтовій та фронтовій зонах. Це все взаємопов’язано", — наголосив військовий.

Очікується, що Patriot значно підвищать ефективність систем ППО. Незважаючи на те, що негайної підтримки можна не чекати, реальні зміни в обороні країни стануть відчутними найближчим часом.

Дронові хвилі на Одещину

Ми писали, що вночі проти 19 травня росіяни здійснили атаку на Україну дронами-камікадзе, яка тривала понад шість годин. Безпілотники на Одеську область запускалися групами з різних напрямків. Так окупанти намагаються виснажити систему ППО.

Також ми повідомляли, що на території Одещини сили ППО регулярно збивають як ударні, так і розвідувальні дрони противника. За інформацією військових, загалом по півдню за добу може бути більше ніж 100 вильотів ворожих розвідників.