ПВО поможет защитить украинцев и на фронте, и в тылу — Братчук о безопасности населения

Система ПВО Patriot. Фото: twz.com

Украина ожидает поставки семи систем ПВО Patriot, которые станут важным этапом в укреплении обороноспособности страны. Эти системы не только изменят оборонную стратегию, но помогут в поддержке безопасности воздушного пространства страны.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Читайте также:

Какое значение для Украины

Поставка систем ПВО является ключевым шагом по укреплению обороноспособности страны в условиях вооруженной агрессии. По словам Сергея Братчука, эти системы имеют решающее значение для защиты не только прифронтовой зоны, но и тыла страны.

"И возникает еще один вопрос, который будет для нас положительным. Таким образом, можно будет высвободить системы ПВО среднего и малого радиуса действия, что очень важно и для защиты тыла, и для защиты воздушного пространства в прифронтовой и фронтовой зонах. Это все взаимосвязано", — подчеркнул военный.

Ожидается, что Patriot значительно повысит эффективность систем ПВО. Несмотря на то, что немедленной поддержки можно не ожидать, реальные изменения в обороне страны станут ощутимы в ближайшее время.

Дроновые волны на Одесчину

Мы писали, что ночь на 19 мая россияне совершили атаку на Украину дронами-камикадзе, которая длилась более шести часов. Беспилотники на Одесскую область запускались группами по разным направлениям. Так оккупанты пытаются истощить систему ПВО.

Также мы сообщали, что на территории Одесской области силы ПВО регулярно сбивают как ударные, так и разведывательные дроны противника. По информации военных, всего по югу в сутки может быть более 100 вылетов вражеских разведчиков.