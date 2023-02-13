Як в Одесі працюють пункти незламності

Працюють і вчаться: за тиждень майже 20 тисяч одеситів відвідали пункти незламності
В Одесі працює майже 300 пунктів незламності. За минулий тиждень їх відвідали понад 19 тисяч одеситів.
Про це повідомляє Одеська районна військова адміністрація.
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Всього в Одеському районі за минулий тиждень 20 639 осіб відвідали пункти незламності. Найчастіше користуються їх послугами у громадах:
- Місто Одеса — 19377 осіб.
- Місто Южне — 659 осіб.
- Місто Чорноморськ — 603 осіб.
Робота з благоустрою пунктів незламності продовжується щоденно, на сьогодні розгорнуто 341 пункт, 295 з яких — у місті Одеса. Адреси усіх пунктів можна знайти на онлайн-карті, яка постійно доповнюється фото та детальною інформацією. До ініціативи приєднується дедалі більше магазинів, ресторанів і торгових точок.
Основні категорії пунктів
- Пункти незламності — це місця організовані обласною та міською владою, а також ДСНС, які мають генератор (підзарядка гаджетів), тепло, інтернет, чай/каву, аптечку;
- пункти незламності відповідального бізнесу — тут є можливість безплатно підзарядити гаджети;
- магазини, аптеки, АЗК та відділення банків, які будуть працювати у разі відключення електроенергії (не надають послуги з підзарядки гаджетів).
"Юрта незламності"
Перечекати відключення світла в автентичному та традиційному житлі народі Азії просто у парку. Після столиці, Харкова та Львова "незламна" юрта тепер в Одесі.
"Хата незламності"
З березня в Одесі працює спільний проєкт муніципалітету та волонтерів — Єдиний міський гуманітарний центр. На його базі відкрили "хату незламності". Її двері відкриті для усіх українців, які навіть у таких важких умовах продовжують працювати, патрулювати, вести бізнес, навчати та навчатися. Там встановлений потужний генератор та є високошвидкісний інтернет. Організовані місця для праці та відпочинку, є дитячий куточок.
Також в Одесі на базі Палацу дитячої та юнацької творчості "Біла акація" відкрився найбільший пункт незламності в місті — Центр єдності одеської молоді. Паралельно із дитячим навчанням тут є місце для усіх охочих підзарядити телефони або "спіймати" інтернет для роботи.