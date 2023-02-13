Як в Одесі працюють пункти незламності

Попит на них зменшується через стабілізацію енергосистеми

В Одесі працює майже 300 пунктів незламності. За минулий тиждень їх відвідали понад 19 тисяч одеситів.

Про це повідомляє Одеська районна військова адміністрація.

Всього в Одеському районі за минулий тиждень 20 639 осіб відвідали пункти незламності. Найчастіше користуються їх послугами у громадах:

Місто Одеса — 19377 осіб.

Місто Южне — 659 осіб.

Місто Чорноморськ — 603 осіб.

Робота з благоустрою пунктів незламності продовжується щоденно, на сьогодні розгорнуто 341 пункт, 295 з яких — у місті Одеса. Адреси усіх пунктів можна знайти на онлайн-карті, яка постійно доповнюється фото та детальною інформацією. До ініціативи приєднується дедалі більше магазинів, ресторанів і торгових точок.

Основні категорії пунктів

Пункти незламності — це місця організовані обласною та міською владою, а також ДСНС, які мають генератор (підзарядка гаджетів), тепло, інтернет, чай/каву, аптечку;

пункти незламності відповідального бізнесу — тут є можливість безплатно підзарядити гаджети;

магазини, аптеки, АЗК та відділення банків, які будуть працювати у разі відключення електроенергії (не надають послуги з підзарядки гаджетів).

"Юрта незламності"

Перечекати відключення світла в автентичному та традиційному житлі народі Азії просто у парку. Після столиці, Харкова та Львова "незламна" юрта тепер в Одесі.

"Хата незламності"

З березня в Одесі працює спільний проєкт муніципалітету та волонтерів — Єдиний міський гуманітарний центр. На його базі відкрили "хату незламності". Її двері відкриті для усіх українців, які навіть у таких важких умовах продовжують працювати, патрулювати, вести бізнес, навчати та навчатися. Там встановлений потужний генератор та є високошвидкісний інтернет. Організовані місця для праці та відпочинку, є дитячий куточок.

Також в Одесі на базі Палацу дитячої та юнацької творчості "Біла акація" відкрився найбільший пункт незламності в місті — Центр єдності одеської молоді. Паралельно із дитячим навчанням тут є місце для усіх охочих підзарядити телефони або "спіймати" інтернет для роботи.