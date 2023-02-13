Как в Одессе работают пункты несокрушимости

Работают и учатся: за неделю почти 20 тысяч одесситов посетили пункты несокрушимости
В Одессе работает почти 300 пунктов несокрушимости. За прошедшую неделю их посетило более 19 тысяч одесситов.
Об этом сообщает Одесская районная военная администрация.
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Всего в Одесском районе за прошедшую неделю 20 639 человек посетили Пункты Несокрушимости. Чаще всего пользуются их услугами в общинах:
- Город Одесса — 19377 человек.
- Город Южный — 659 человек.
- Город Черноморск — 603 человек.
Работа по благоустройству пунктов несокрушимости продолжается ежедневно, в настоящее время развернут 341 пункт, 295 из которых — в городе Одесса. Адреса всех пунктов можно найти на онлайн-карте, постоянно дополняемой фото и подробной информацией. К инициативе присоединяется все больше магазинов, ресторанов и торговых точек.
Основные категории пунктов
- Пункты несокрушимости — это места организованные областными и городскими властями, а также ГСЧС, которые имеют генератор (подзарядка гаджетов), тепло, интернет, чай/кофе, аптечку;
- пункты несокрушимости ответственного бизнеса — здесь есть возможность бесплатно подзарядить гаджеты;
- магазины, аптеки, АЗК и отделения банков, которые будут работать при отключении электроэнергии (не предоставляют услуги по подзарядке гаджетов).
"Юрта несокрушимости"
Переждать отключения света в аутентичном и традиционном жилье народа Азии прямо в парке. После столицы, Харькова и Львова "несокрушимая" юрта теперь в Одессе.
"Дом несокрушимости"
С марта в Одессе работает общий проект муниципалитета и волонтеров — Единый городской гуманитарный центр. На его базе открыли "дом несокрушимости". Ее двери открыты для всех украинцев, даже в таких тяжелых условиях продолжают работать, патрулировать, вести бизнес, обучать и учиться. Там установлен мощный генератор и высокоскоростной Интернет. Организованные места для работы и отдыха, есть детский уголок.
Также в Одессе на базе Дворца детского и юношеского творчества "Белая акация" открылся самый большой пункт несокрушимости в городе — Центр единства одесской молодежи. Параллельно с детским обучением здесь есть место для всех желающих подзарядить телефоны или поймать интернет для работы.