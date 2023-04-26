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Працівник одеської митниці провозив нелегальний товар в Україну: яке покарання загрожує

26 квітня 2023 15:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Працівник одеської митниці провозив нелегальний товар в Україну
Чоловіка затримали на місці злочину. Фото: Одеська обласна прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі судитимуть працівника митниці, який наживався на нелегальних товарах. Чоловік займався безперешкодним ввезенням товарів. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури. 

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За інформацією працівників відомства, митник вимагав у громадянина кошти за ввезення на територію України та безперешкодне митне оформлення партії генераторів та акумуляторів.

"За такою схемою інспектор "заробляв" систематично. Свої "послуги" він оцінював від 200 до 1000 доларів залежно від об’єму партії", — наголошують в прокуратурі. 

Правопорушника затримали під час отримання чергового хабаря. Чоловіка відсторонили від роботи.

Наразі йому загрожує  покарання за фактом вимагання та одержання 1200 доларів США неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України), що передбачає ув'язнення до 10 років з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, на одеській митниці проведуть внутрішню перевірку через скандал із "Рошеном". Під виглядом солодощів у вантажівках вивезли до Румунії велику партію цигарок.

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