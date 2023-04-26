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Работник одесской таможни провозил нелегальный товар в Украину: какое наказание грозит

26 апреля 2023 15:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Работник одесской таможни провозил нелегальный товар в Украину
Мужчину задержали с поличным. Фото: Одесская областная прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе будут судить работника таможни, наживавшегося на нелегальных товарах. Мужчина занимался беспрепятственным ввозом товаров.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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По информации работников ведомства, таможенник требовал у гражданина средства на ввоз на территорию Украины и беспрепятственное таможенное оформление партии генераторов и аккумуляторов.

"По такой схеме инспектор "зарабатывал" систематически. Свои "услуги" он оценивал от 200 до 1000 долларов в зависимости от объема партии", — отмечают в прокуратуре.

Правонарушителя задержали во время получения очередной взятки. Мужчину отстранили от работы.

Пока ему грозит наказание по факту вымогательства и получения 1200 долларов США неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины), что предусматривает заключение до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, на одесской таможне проведут внутреннюю проверку из-за скандала с "Рошеном". Под видом сладостей в грузовиках вывезли в Румынию большую партию сигарет.

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