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Працівник порту на Одещині відсудив у підприємства 654 тис. грн — подробиці

23 жовтня 2024 14:56
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
У Чорноморську працівник відсудив у порту більше пів мільйона гривень
Машини у порту Чорноморська. Фото: ілюстративне/АМТП "Чорноморськ"
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Юристу морського торгового порту Чорноморськ призупинили дію трудового договору, бо підприємство буцімто не працювало. Чоловік оскаржив це рішення у суді і домігся успіху. 

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Іллічівського райсуду

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Деталі справи

Трудовий договір з начальником відділу юридичної служби порту призупинили влітку 2023 року. Адміністрація мотивувала це тим, що через російські обстріли підприємство не може працювати. Тому працівників фактично звільнили до завершення воєнного стану. Юрист з цим не погодився. За його словами, порт продовжує працювати і навіть наймає нових співробітників. 

Суд погодився з аргументами працівника, визнав призупинення договору незаконним і зобов'язав порт виплатити заборговану зарплату. Йдеться про 654,5 тис. грн.  

Зазначимо, що це не єдина судова справа, пов'язана з  призупиненням трудових договорів у порту Чорноморська. Зокрема, виявилося, що про тимчасове звільнення адміністрація повідомила докерам через Viber. Управління Держпраці скасувало це рішення. Порт намагався оскаржити скасування, але Одеський окружний адміністративний суд визнав дії інспекторів праці законними.  

Нагадаємо, вдова загиблого працівника критичної інфраструктури на Одещині судиться за законні виплати.

Також ми повідомляли, що у портах Одещини посилять заходи безпеки для персоналу. Зокрема, їх обладнають мобільними укриттями.

Одеса судові рішення Одеська область Новини Одеси зарплатня

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