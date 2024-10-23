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Работник порта на Одесчине отсудил у предприятия 654 тыс. грн — подробности

23 октября 2024 14:56
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Черноморске работник отсудил в порту более полумиллиона гривен
Машины в порту Черноморска. Фото: иллюстративное/АМТП "Черноморск"
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Юристу морского торгового порта Черноморск приостановили действие трудового договора, потому что предприятие якобы не работало. Муж обжаловал это решение в суде и добился успеха.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Ильичевского райсуда.

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Детали дела

Трудовой договор с начальником отдела юридической службы порта был приостановлен летом 2023 года. Администрация мотивировала это тем, что из-за российских обстрелов предприятие не может работать. Поэтому работников фактически уволили до завершения военного положения. Юрист с этим не согласился. По его словам, порт продолжает работать и даже нанимает новых сотрудников.

Суд согласился с аргументами работника, признал приостановление договора незаконным и обязал порт выплатить задолженность по зарплате. Речь идет о 654,5 тыс. грн.

Отметим, что это не единственное судебное дело, связанное с приостановлением трудовых договоров в Черноморском порту. В частности, оказалось, что о временном увольнении администрация сообщила докерам через Viber. Управление Гоструда отменило это решение. Порт пытался оспорить отмену, но Одесский окружной административный суд признал действия инспекторов труда законными.

Напомним, вдова погибшего работника критической инфраструктуры в Одесской области судится за законные выплаты.

Также мы сообщали, что в портах Одесской области усилят меры безопасности для персонала. В частности, их оборудуют мобильными укрытиями.

Одесса судебные решения Одесская область Новости Одессы зарплата

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