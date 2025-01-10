Інструктор автошколи у Миколаєві попався на хабарі

Права за 14 тис. грн — у Миколаєві затримали автоінструктора
У Миколаєві повідомили про підозру інструктору автошколи. Він вимагав хабар за успішне складання іспиту з водіння. Тепер чоловікові загрожує чималий тюремний строк.
Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.
Подробиці справи
За даними слідства, інструктор вимагав 14 тис. грн за іспит на отримання водійських прав категорії "В". Підозрюваного "взяли", коли він отримував гроші.
Чоловікові повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди. Максимальне покарання за цією статтею — вісім років ув'язнення з конфіскацією майна.
Інші корупційні справи на півдні
Раніше в Одесі працівник Державної виконавчої служби обіцяв за гроші зняти арешт з банківських рахунків боржника. Хабарника затримали "на гарячому". Тепер йому загрожує до десяти років у в'язниці.
Також одесит обіцяв за гроші "допомогти" травмованому військовому оформити непридатність до служби. А у разі відмови погрожував проблемами. Тепер йому самому "світить" до восьми років за ґратами.
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