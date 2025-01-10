Інструктор автошколи у Миколаєві попався на хабарі

У Миколаєві затримали інструктора автошколи. Фото: Миколаївська прокуратура

У Миколаєві повідомили про підозру інструктору автошколи. Він вимагав хабар за успішне складання іспиту з водіння. Тепер чоловікові загрожує чималий тюремний строк.

Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

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Подробиці справи

За даними слідства, інструктор вимагав 14 тис. грн за іспит на отримання водійських прав категорії "В". Підозрюваного "взяли", коли він отримував гроші.

Чоловікові повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди. Максимальне покарання за цією статтею — вісім років ув'язнення з конфіскацією майна.

Інші корупційні справи на півдні

Раніше в Одесі працівник Державної виконавчої служби обіцяв за гроші зняти арешт з банківських рахунків боржника. Хабарника затримали "на гарячому". Тепер йому загрожує до десяти років у в'язниці.

Також одесит обіцяв за гроші "допомогти" травмованому військовому оформити непридатність до служби. А у разі відмови погрожував проблемами. Тепер йому самому "світить" до восьми років за ґратами.