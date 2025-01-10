Инструктор автошколы в Николаеве попался на взятке

В Николаеве задержали инструктора автошколы. Фото: Николаевская прокуратура

В Николаеве сообщили о подозрении инструктору автошколы. Он требовал взятку за успешную сдачу экзамена по вождению. Теперь мужчине грозит немалый тюремный срок.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

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Подробности дела

По данным следствия, инструктор требовал 14 тыс. грн за экзамен на получение водительских прав категории "В". Подозреваемого "взяли", когда он получал деньги.

Мужчине сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. Максимальное наказание по этой статье - восемь лет заключения с конфискацией имущества.

Другие коррупционные дела на юге

Ранее в Одессе работник Государственной исполнительной службы обещал за деньги снять арест с банковских счетов должника. Взяточника задержали "на горячем". Теперь ему грозит до десяти лет в тюрьме.

Также одессит обещал за деньги "помочь" травмированному военному оформить непригодность к службе. А в случае отказа угрожал проблемами. Теперь ему самому "светит" до восьми лет за решеткой.