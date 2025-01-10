Инструктор автошколы в Николаеве попался на взятке

Права за 14 тыс. грн — в Николаеве задержали автоинструктора
В Николаеве сообщили о подозрении инструктору автошколы. Он требовал взятку за успешную сдачу экзамена по вождению. Теперь мужчине грозит немалый тюремный срок.
Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.
Подробности дела
По данным следствия, инструктор требовал 14 тыс. грн за экзамен на получение водительских прав категории "В". Подозреваемого "взяли", когда он получал деньги.
Мужчине сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. Максимальное наказание по этой статье - восемь лет заключения с конфискацией имущества.
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