Чорне море – нове поле бою: як Україна тисне на Росію на воді

Кораблі в морі. Фото: УНІАН/Сувіров Олексій

Війна Росії проти України докорінно змінила не лише воєнну карту Східної Європи, а й уявлення про ефективність українських Збройних сил на суші, в повітрі та на морі. Особливо значну роль у цій боротьбі відіграють підрозділи морської піхоти та Військово-морські сили України. Від боїв на південному напрямку до відсічі противнику у Чорному морі — українські військові демонструють не тільки витривалість, а й інноваційність.

У день морської піхоти журналісти Новини.LIVE поговорили про важливість цієї структури, а також про переломні моменти у війні з речником Військово-Морських Сил України Дмитром Плетенчуком.

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Морська піхота

Українська морська піхота з перших днів повномасштабного вторгнення перебуває серед найгарячіших напрямків. Вони утримують критично важливі ділянки фронту, ведуть наступальні дії та працюють у надзвичайно складних умовах. Їхні дії часто стають прикладом злагодженості, витривалості та фаховості для всієї армії.

"Наша морська піхота стикається періодично з підрозділами російської морської піхоти. В першу чергу це кримська бригада. І важко, звісно, з нашої позиції оцінювати, тому що навряд чи це можна назвати об'єктивною оцінкою. Проте можна сказати, що втрати, які несе ворог, ворожа морська піхота, вони є значними. І навіть на початок минулого року бригада морської піхоти російська оновила вже треті свої склади", — зазначив речник Військово-Морських Сил України Дмитро Плетенчук.

Речник Військово-Морських Сил України Дмитро Плетенчук про морську піхоту. Фото: Новини.LIVE

Втрати серед ворога — це результат високої бойової підготовки, рішучості та витримки українських морпіхів. Їх вважають елітними не лише за оснащенням, а передусім за бойовим духом.

Війна на морі

Морське протистояння почалося з великим дисбалансом сил, але вже до 2023 року ситуація різко змінилася. Україна змусила флот Росії змінити свою поведінку, залишити агресивну тактику та відійти від наших берегів.

"Можу зазначити, що море — це принаймні один з тих полів бойових дій, де у росіян ситуація найгірша. І де є такий статус-кво, і де фактично, можна сказати, саме Збройні сили України примусили росіян дотримуватися такого собі режиму тиші. Ми робимо все для того, щоб перейти до тактики, яка у своїй основі має збройну боротьбу з ворогом біля його берегів, а не біля своїх", — каже речник ВМС України.

Речник ВМС України Дмитро Плетенчук про війну на морі. Фото: Новини.LIVE

Завдяки ударам по російських кораблях, а також застосуванню новітніх дронів, Чорне море стало зоною ризику для окупантів. ЗСУ не просто відбивають атаки — вони створюють умови, в яких Росія змушена переосмислювати свою присутність.

Переломні моменти в Чорному морі

Упродовж останніх років Україна завдала низки ударів, які змінили хід морської війни. Знищення ключових кораблів, зміщення російського флоту з акваторій — це нові реалії, з якими вже змушений рахуватись Кремль.

"Першим з них стало знищення флагмана Чорноморського флоту, після чого росіяни були вимушені відійти від нашого узбережжя, зробивши висновки, що тут перебувати небезпечно. Другим етапом було звільнення західної центральної частини Чорного моря від присутності в ньому російських бойових кораблів. Наступним етапом було залишення російськими кораблями Криму тимчасово окупованого", — зауважив речник Військово-Морських Сил України Дмитро Плетенчук.

Підбитий ракетний крейсер "Москва". Фото: Mike Right / Twitter

Подальші відступи з морських акваторій свідчать про системну перевагу України. Росіяни змушені залишати Крим і Азовське море, бо український контроль стає небезпечним. Ці події не лише важливі стратегічно, але й мають потужний моральний ефект — демонструють силу та ініціативу України.

Удар по кримському мосту

За роки повномасштабної війни українська армія неодноразово демонструвала свою здатність вражати стратегічно важливі об’єкти. Потоплення флагмана Чорноморського флоту РФ, удари по аеродромах у Криму, знищення ворожих складів — кожен із цих моментів наближав нашу перемогу. У суспільстві неодноразово лунає запитання: чи стане наступним таким ударом ураження Керченського мосту — символу окупації та логістичного вузла для російської армії.

"Як варіант, один зі сценаріїв і такий можливий, тут все буде залежить від наших технічних можливостей. Наших я маю на увазі Збройних Сил України, загалом. Не обов'язково, що це будуть саме Військово-Морські Сили, ну і, звісно, низки політичних рішень", — зазначив речник Військово-Морських Сил України Дмитро Плетенчук.

Удар по кримському мосту. Фото: REUTERS/Stringer

Питання знищення мосту — не лише воєнно-технічне, а й геополітичне. Однак подібний крок вимагатиме чіткої координації на всіх рівнях — від планування операції до врахування реакції міжнародних партнерів. Успішна атака по Керченському мосту стала б ударом не лише по логістиці, а й по іміджу Росії, адже об’єкт має велике символічне значення для кремля. Та чи буде цей крок наступним переломним моментом у війні — покаже час.

Морські дрони

Ще кілька років тому морські дрони були екзотикою, а не бойовим інструментом. Україна першою довела, що ці технології можуть змінити правила морського бою. З початком великої війни українські розробки стали не просто інноваційними, а й стратегічно важливими.

"Україна є світовим драйвером в застосуванні морських дронів і в їхній розробці. Можна спостерігати, як деякі морські держави намагаються відтворювати наш досвід, в тому числі країни, які морськими були всю свою історію", — каже речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

Морські дрони MAGURA. Фото: Новини.LIVE

Це технологічний прорив, який дозволив змінити баланс на морі. Морські дрони вражають кораблі ворога, виконують розвідку. Завдяки таким рішенням, Україна не лише обороняється, а диктує правила морської гри. Саме тут інновації відіграють вирішальну роль, і українці мають чим пишатися.

Безпека в акваторії

Небезпека в морі залишається високою, навіть попри відступ флоту РФ. Найбільшу загрозу нині становлять міни — залишки попередніх етапів бойових дій. Україна веде масштабну операцію з розмінування, але ця робота вимагає участі інших країн. Процес потребує як ресурсів, так і спеціального фаху.

"Операція з розмінування — це не тільки про кораблі, це і про планування, логістику, врахування всіх факторів і обставин. Це операції, які проводяться в міжнародному середовищі, за участі представників інших країн. Ми сподіваємося, що інші країни долучаться до нашої операції з розмінування в Чорному морі", — зазначив речник Військово-Морських Сил України Дмитро Плетенчук.

Речник ВМС України Дмитро Плетенчук про безпеку в акваторії. Фото: Новини.LIVE

Румунія, Болгарія, Туреччина вже беруть участь у цьому процесі. Україна не лише захищає свої узбережжя, але й забезпечує безпеку всього Чорноморського регіону. Боротьба з мінами — ще один фронт, де наші військові проявляють професіоналізм.

Морська піхота як символ гідності

Морська піхота втілює не тільки бойову силу, а й концепцію нової української армії. Вони першими адаптували нові стандарти, ще тоді, коли про війну ніхто не думав. Це не лише про героїзм, а й про системну модернізацію.

"Морська піхота стала першим прикладом створення корпусу армійського, на який зараз переходять всі Збройні сили. Ми завжди намагаємося дотримуватися вектора інноваційності. У мене брат — морський піхотинець, тому це і наша сімейна свята. Хочеться побажати побратимам, в першу чергу, перемоги й удачі", — зазначив речник Військово-Морських Сил України Дмитро Плетенчук.

Речник Військово-Морських Сил України Дмитро Плетенчук про те, що морська піхота як символ гідності. Фото: Новини.LIVE

Війна на морі стала одним з найменш прогнозованих, але найбільш інноваційних фронтів сучасної російсько-української війни. Україна не лише встояла — вона створила нові правила гри. Морська піхота, ВМС, дрони, розмінування — кожен елемент став частиною спільної перемоги на морському фронті. Це не просто історія війни — це історія трансформації, яку пише нова Україна.

Раніше ми писали, що Білгород-Дністровський порт планує здійснювати постачання транзитних вантажів з Азії до країн Європейського Союзу. А також про те, що внаслідок ворожої атаки по портовій інфраструктурі в Одесі, є загиблий.