Білгород-Дністровський порт на Одещині займеться транзитом вантажів з ЄС до Азії

Порт Одещини. Фото: gmk.center

Білгород-Дністровський порт на Одещині планує здійснювати постачання транзитних вантажів з Азії до країн Європейського Союзу. Товари до країн ЄС проходитимуть 182 кілометри територією України.

Про це повідомив перший заступник директора Білгород-Дністровського порту Ігор Білик.

Реклама

Читайте також:

Новий маршрут

До кінця року з'явиться новий залізничний маршрут "Білгород-Дністровський — Галац (Румунія)", довжиною 320 км. З них 182 км проходитимуть територією України, 129 км — Молдовою, та 9 км — Румунією. Цим шляхом будуть проходити транзитні вантажы із країн Азії до Європейського союзу.

Будівництво колії

Новий маршрут постачань до ЕС залізницею став можливим завдяки капітальній реконструкції ділянки Бендери — Бесарабяска — Етулія — Джурджулешти в Молдові. Вартість модернізації 230 км залізниці становила 108 млн євро. Їх виділили Європейський інвестиційний банк та Банк реконструкції та розвитку.

"Завершення робіт дозволить зняти обмеження щодо маси та швидкості руху поїздів (виросте до 90 км/год) та сприятиме підвищенню рівня безпеки, скороченню термінів доставки вантажів та створенню оптимальних умов для ефективної експлуатації залізничної ділянки", — пише перший заступник директора Білгород-Дністровського порту Ігор Білик.

Роботи розпочалися у 2022-му і завершаться до кінця 2025-го, тому протягом поточного року нове сполучення вже обіцяють запустити.

Маршрут на карті. Фото: Ігор Білик в соцмережі.

Роботи на ділянці. Фото: Ігор Білик в соцмережі.

Білгород-Дністровський порт

Додамо, 8 листопада 2024 року Білгород-Дністровський морський порт з тринадцятої спроби був проданий на аукціоні, організованому Фондом державного майна України. Єдиним учасником торгів стала компанія ТОВ "Топ-Оффер". Вартість підприємства становила 32 мільйони гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про потяги Одеса — Кишинів, які мають запустити вже влітку. А також про відновлення поромного сполучення з Грузією.