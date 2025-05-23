Белгород-Днестровский порт в Одесской области займется транзитом грузов из ЕС в Азию

Порт Одесчины. Фото: gmk.center

Белгород-Днестровский порт в Одесской области планирует осуществлять поставки транзитных грузов из Азии в страны Европейского Союза. Товары в страны ЕС будут проходить 182 километра по территории Украины.

Об этом сообщил первый заместитель директора Белгород-Днестровского порта Игорь Билык.

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Новый маршрут

До конца года появится новый железнодорожный маршрут "Белгород-Днестровский — Галац (Румыния)" протяженностью 320 км. Из них 182 км будут проходить по территории Украины, 129 км — по Молдове, и 9 км — по Румынии. По этому пути будут проходить транзитные грузы из стран Азии в Европейский союз.

Строительство пути

Новый маршрут поставок в ЕС по железной дороге стал возможным благодаря капитальной реконструкции участка Бендеры — Бессарабяска — Этулия — Джурджулешты в Молдове. Стоимость модернизации 230 км железной дороги составила 108 млн евро. Их выделили Европейский инвестиционный банк и Банк реконструкции и развития.

"Завершение работ позволит снять ограничения по массе и скорости движения поездов (вырастет до 90 км/ч) и будет способствовать повышению уровня безопасности, сокращению сроков доставки грузов и созданию оптимальных условий для эффективной эксплуатации железнодорожного участка", — пишет первый заместитель директора Белгород-Днестровского порта Игорь Билык.

Работы начались в 2022-м и завершатся до конца 2025-го, поэтому в течение текущего года новое сообщение уже обещают запустить.

Маршрут на карте. Фото: Игорь Билык в соцсети.

Работы на участке. Фото: Игорь Билык в соцсети.

Белгород-Днестровский порт

Добавим, 8 ноября 2024 года Белгород-Днестровский морской порт с тринадцатой попытки был продан на аукционе, организованном Фондом государственного имущества Украины. Единственным участником торгов стала компания ООО "Топ-Оффер". Стоимость предприятия составила 32 миллиона гривен.

Напомним, недавно мы писали о поездах Одесса — Кишинев, которые должны запустить уже летом. А также о восстановлении паромного сообщения с Грузией.