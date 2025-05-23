Черное море — новое поле боя: как Украина давит на Россию на воде

Корабли в море. Фото: УНИАН/Сувиров Алексей

Война России против Украины коренным образом изменила не только военную карту Восточной Европы, но и представление об эффективности украинских Вооруженных сил на суше, в воздухе и на море. Особенно значительную роль в этой борьбе играют подразделения морской пехоты и Военно-морские силы Украины. От боев на южном направлении до отпора противнику в Черном море — украинские военные демонстрируют не только выносливость, но и инновационность.

В день морской пехоты журналисты Новини.LIVE поговорили о важности этой структуры, а также о переломных моментах в войне с представителем Военно-Морских Сил Украины Дмитрием Плетенчуком.

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Морская пехота

Украинская морская пехота с первых дней полномасштабного вторжения находится среди самых горячих направлений. Они удерживают критически важные участки фронта, ведут наступательные действия и работают в чрезвычайно сложных условиях. Их действия часто становятся примером слаженности, выносливости и профессионализма для всей армии.

"Наша морская пехота сталкивается периодически с подразделениями российской морской пехоты. В первую очередь это крымская бригада. И трудно, конечно, с нашей позиции оценивать, потому что вряд ли это можно назвать объективной оценкой. Однако можно сказать, что потери, которые несет враг, вражеская морская пехота, они значительны. И даже на начало прошлого года бригада морской пехоты российская обновила уже треть своих составов", — отметил представитель Военно-Морских Сил Украины Дмитрий Плетенчук.

Спикер Военно-Морских Сил Украины Дмитрий Плетенчук о морской пехоте. Фото: Новини.LIVE

Потери среди врага — это результат высокой боевой подготовки, решительности и выдержки украинских морпехов. Их считают элитными не только по оснащению, а прежде всего по боевому духу.

Война на море

Морское противостояние началось с большим дисбалансом сил, но уже к 2023 году ситуация резко изменилась. Украина заставила флот России изменить свое поведение, оставить агрессивную тактику и отойти от наших берегов.

"Могу отметить, что море — это по крайней мере одно из тех полей боевых действий, где у россиян ситуация хуже всего. И где есть такой статус-кво, и где фактически, можно сказать, именно Вооруженные силы Украины заставили россиян придерживаться некоего режима тишины. Мы делаем все для того, чтобы перейти к тактике, которая в своей основе имеет вооруженную борьбу с врагом у его берегов, а не у своих", — говорит представитель ВМС Украины.

Спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук о войне на море. Фото: Новини.LIVE

Благодаря ударам по российским кораблям, а также применению новейших дронов, Черное море стало зоной риска для оккупантов. ВСУ не просто отражают атаки — они создают условия, в которых Россия вынуждена переосмысливать свое присутствие.

Переломные моменты в Черном море

За последние годы Украина нанесла ряд ударов, которые изменили ход морской войны. Уничтожение ключевых кораблей, смещение российского флота из акваторий — это новые реалии, с которыми уже вынужден считаться Кремль.

"Первым из них стало уничтожение флагмана Черноморского флота, после чего россияне были вынуждены отойти от нашего побережья, сделав выводы, что здесь находиться опасно. Вторым этапом было освобождение западной центральной части Черного моря от присутствия в нем российских боевых кораблей. Следующим этапом было оставление российскими кораблями временно оккупированного Крыма", — отметил представитель Военно-Морских Сил Украины Дмитрий Плетенчук.

Подбитый ракетный крейсер "Москва". Фото: Mike Right / Twitter

Дальнейшие отступления из морских акваторий свидетельствуют о системном преимуществе Украины. Россияне вынуждены покидать Крым и Азовское море, потому что украинский контроль становится опасным. Эти события не только важны стратегически, но и имеют мощный моральный эффект — демонстрируют силу и инициативу Украины.

Удар по крымскому мосту

За годы полномасштабной войны украинская армия неоднократно демонстрировала свою способность поражать стратегически важные объекты. Потопление флагмана Черноморского флота РФ, удары по аэродромам в Крыму, уничтожение вражеских складов — каждый из этих моментов приближал нашу победу. В обществе неоднократно звучит вопрос: станет ли следующим таким ударом поражение Керченского моста — символа оккупации и логистического узла для российской армии.

"Как вариант, один из сценариев и такой возможен, здесь все будет зависеть от наших технических возможностей. Наших я имею в виду Вооруженных Сил Украины, в общем. Не обязательно что это будут именно Военно-Морские Силы, ну и, конечно, ряда политических решений", — отметил представитель Военно-Морских Сил Украины Дмитрий Плетенчук.

Удар по крымскому мосту.Фото: REUTERS/Stringer

Вопрос уничтожения моста — не только военно-технический, но и геополитический. Однако подобный шаг потребует четкой координации на всех уровнях — от планирования операции до учета реакции международных партнеров. Успешная атака по Керченскому мосту стала бы ударом не только по логистике, но и по имиджу России, ведь объект имеет большое символическое значение для кремля. Но будет ли этот шаг следующим переломным моментом в войне — покажет время.

Морские дроны

Еще несколько лет назад морские дроны были экзотикой, а не боевым инструментом. Украина первой доказала, что эти технологии могут изменить правила морского боя. С началом большой войны украинские разработки стали не просто инновационными, но и стратегически важными.

"Украина является мировым драйвером в применении морских дронов и в их разработке. Можно наблюдать, как некоторые морские государства пытаются воспроизводить наш опыт, в том числе страны, которые морскими были всю свою историю", — говорит спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

Морские дроны MAGURA. Фото: Новини.LIVE

Это технологический прорыв, который позволил изменить баланс на море. Морские дроны поражают корабли врага, выполняют разведку. Благодаря таким решениям, Украина не только обороняется, а диктует правила морской игры. Именно здесь инновации играют решающую роль, и украинцам есть чем гордиться.

Безопасность в акватории

Опасность в море остается высокой, даже несмотря на отступление флота РФ. Наибольшую угрозу сейчас представляют мины — остатки предыдущих этапов боевых действий. Украина ведет масштабную операцию по разминированию, но эта работа требует участия других стран. Процесс требует как ресурсов, так и специальной профессии.

"Операция по разминированию — это не только о кораблях, это и о планировании, логистике, учете всех факторов и обстоятельств. Это операции, которые проводятся в международной среде, с участием представителей других стран. Мы надеемся, что другие страны присоединятся к нашей операции по разминированию в Черном море", — отметил спикер Военно-Морских Сил Украины Дмитрий Плетенчук.

Спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук о безопасности в акватории. Фото: Новини.LIVE

Румыния, Болгария, Турция уже участвуют в этом процессе. Украина не только защищает свои побережья, но и обеспечивает безопасность всего Черноморского региона. Борьба с минами — еще один фронт, где наши военные проявляют профессионализм.

Морская пехота как символ достоинства

Морская пехота воплощает не только боевую силу, но и концепцию новой украинской армии. Они первыми адаптировали новые стандарты, еще тогда, когда о войне никто не думал. Это не только о героизме, но и о системной модернизации.

"Морская пехота стала первым примером создания корпуса армейского, на который сейчас переходят все Вооруженные силы. Мы всегда стараемся придерживаться вектора инновационности. У меня брат — морской пехотинец, поэтому это и наш семейный праздник. Хочется пожелать собратьям, в первую очередь, победы и удачи", — отметил спикер Военно-Морских Сил Украины Дмитрий Плетенчук.

Спикер Военно-Морских Сил Украины Дмитрий Плетенчук о том, что морская пехота как символ достоинства. Фото: Новини.LIVE

Война на море стала одним из наименее прогнозируемых, но наиболее инновационных фронтов современной российско-украинской войны. Украина не только устояла — она создала новые правила игры. Морская пехота, ВМС, дроны, разминирование — каждый элемент стал частью общей победы на морском фронте. Это не просто история войны — это история трансформации, которую пишет новая Украина.

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