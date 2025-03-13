Правоохоронець з Одещини перевозив чоловіків до Молдови

Момент затримання. Фото: ДБР

Правоохоронець з Одещини намагався організувати канал переправлення чоловіків призовного віку до Молдови. Проте його викрили ДБР та СБУ, які відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Подробиці справи

За даними слідства, фігурант добре знав прикордонну місцевість та розташування блокпостів та вирішив створити канал нелегального переправлення. До оборудки він залучив знайомого військового, який підшукував охочих потрапити до Молдови. Сам же організатор, за його планом, мав давати вказівки, де й коли можна непомітно обійти КПП. З однієї людини він планував брати 1 тис. доларів США. Правоохоронця затримали під час отримання грошей за переправлення двох людей.

Яке покарання загрожує

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон). Йому загрожує до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіків, які намагалися потрапити до Румунії на човні. А також про ухилянтів, яких перевозили разом із товаром.