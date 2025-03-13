Правоохранитель из Одесской области перевозил мужчин в Молдову

Момент задержания. Фото: ГБР

Правоохранитель из Одесской области пытался организовать канал переправки мужчин призывного возраста в Молдову. Однако его разоблачили ГБР и СБУ, которые открыли уголовное производство.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Подробности дела

По данным следствия, фигурант хорошо знал пограничную местность и расположение блокпостов и решил создать канал нелегальной переправки. К сделке он привлек знакомого военного, который подыскивал желающих попасть в Молдову. Сам же организатор, по его плану, должен был давать указания, где и когда можно незаметно обойти КПП. С одного человека он планировал брать 1 тыс. долларов США. Правоохранителя задержали во время получения денег за переправку двух людей.

Какое наказание грозит

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины (организация незаконной переправки лиц через государственную границу). Ему грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о мужчинах, которые пытались попасть в Румынию на лодке. А также об уклонистах, которых перевозили вместе с товаром.