Правоохоронці Одеси заступили на посилену охорону безпеки в місті

Посилені наряди правоохоронців. Фото: ГУНП в Одеській області

Одеські правоохоронці перейшли на посилений режим роботи. Такі дії обумовлені проведенням заходів з нагоди 79-ї річниці визволення Одеси від фашистських загарбників.

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Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

Увесь комплекс превентивних дій, що проводять правоохоронці, націлений на не допущення порушень публічного порядку під час заходів з нагоди 79-ї річниці визволення Одеси від фашистських загарбників, які невдовзі розпочнуться у центральній частині міста.

"Завдання правоохоронних органів — забезпечити мирний перебіг усіх заходів і спокій жителів та гостей міста, максимально швидко реагувати на звернення громадян та можливі непорозуміння і протиправні прояви. Обов’язковою для нас є реалізація превентивних заходів щодо вимог воєнного стану та норм чинного законодавства, зокрема закону про декомунізацію й недопущення використання забороненої символіки",— наголосив тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Іван Жук.

Поліцейські звертаються до учасників пам’ятних заходів із проханням звертати увагу на підозрілих осіб, дотримуватися встановлених правил поведінки та сприяти правоохоронцям у забезпеченні порядку.

Про усі випадки протиправних дій просимо повідомляти правоохоронців на місцях або за номером "102".

Нагадаємо, що публічний порядок забезпечуватимуть понад пів тисячі поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії та курсантів Одеського державного університету внутрішніх справ.