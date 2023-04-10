Правоохранители Одессы вступили на усиленную охрану безопасности в городе

Усиленніе наряды правоохранителей. Фото: ГУНП в Одесской области

Одесские стражи порядка перешли на усиленный режим работы. Такие действия обусловлены проведением мероприятий по случаю 79-летия освобождения Одессы от фашистских захватчиков.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Весь комплекс превентивных действий, проводимых правоохранителями, нацелен на недопущение нарушений публичного порядка во время мероприятий по случаю 79-й годовщины освобождения Одессы от фашистских захватчиков, которые вскоре начнутся в центральной части города.

"Задача правоохранительных органов — обеспечить мирное течение всех мероприятий и покой жителей и гостей города, максимально быстро реагировать на обращения граждан и возможные недоразумения и противоправные проявления. Обязательна для нас реализация превентивных мер по требованиям военного положения и норм действующего законодательства, в частности закона о декоммунизации и недопущении использования запрещенной символики",— подчеркнул временно исполняющий обязанности начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Иван Жук.

Полицейские обращаются к участникам памятных мероприятий с просьбой обращать внимание на подозрительных лиц, соблюдать установленные правила поведения и содействовать правоохранителям в обеспечении порядка.

Обо всех случаях противоправных действий просим сообщать правоохранителям на местах или по номеру "102".

Напомним, что публичный порядок будут обеспечивать более полутысячи полицейских, военнослужащих Национальной гвардии и курсантов Одесского государственного университета внутренних дел.