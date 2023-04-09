В Одесі посилять заходи безпеки: до чого готуватися містянам

Центральна вулиця міста. Фото: Новини.LIVE

У день відзначення 79-ї річниці визволення Одеси від фашистських загарбників у місті будуть посилені заходи безпеки. На вулицях правопорядок забезпечуватимуть понад пів тисячі правоохоронців. Вхід до пам’ятних місць на честь визволителів Одеси здійснюватиметься через пропускні пункти.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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В поліції звернулися до одеситів з проханням не нехтувати заходами безпеки, сигналами повітряної тривоги, уникати скупчень біля пам’ятних місць, бути пильними та законослухняними.

"Напередодні знакової для Одеси дати просимо з розумінням поставитися до превентивних заходів, які будуть вжиті поліцейськими. Ми працюємо заради безпеки людей, збереження спокою, здоров’я та життя громадян для нас — пріоритет", — йдеться у повідомленні.

Просимо громадян дотримуватися вимог воєнного стану та норм чинного законодавства і нагадуємо про заборону:

пересуватися вулицями після 12 години ночі до 5 години ранку, крім випадків необхідності пройти до укриття під час повітряної тривоги;

продавати алкогольні напої після 22 години вечора;

продавати та використовувати піротехнічні засоби, зокрема феєрверки, хлопавки та петарди;

використовувати символіку націонал-соціалістичного та тоталітарного режимів;

розпивати алкогольні та слабоалкогольні напої на вулицях, у закритих спортивних спорудах, у скверах, парках, у всіх видах громадського транспорту та в інших заборонених законом місцях, а також перебувати у громадських місцях у п'яному вигляді, що ображає людську гідність і громадську мораль;

носити вогнепальну зброю, бойові припаси, вибухові речовини або пристрої, кинджали, фінські ножі, кастети чи іншу холодну зброю без передбаченого законом дозволу.

Пам’ятайте про те, що завжди при собі треба мати паспорт або інший документ, який посвідчує особу.

Нагадаємо, на День відкритих дверей Одеського державного університету внутрішніх справ завітали понад 300 майбутніх абітурієнтів разом з батьками та вчителями. Гості мали можливість ознайомитися з правилами вступу до вишу в 2023 році та перевагами професії правоохоронця.