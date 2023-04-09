В Одессе усилят меры безопасности: к чему готовиться горожанам

Центральная улица города. Фото: Новини.LIVE

В день празднования 79-й годовщины освобождения Одессы от фашистских захватчиков в городе будут усилены меры безопасности. На улицах правопорядок будут обеспечивать более полтысячи правоохранителей. Вход в памятные места в честь освободителей Одессы будет осуществляться через пропускные пункты.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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В полиции обратились к одесситам с просьбой не пренебрегать мерами безопасности, сигналами воздушной тревоги, избегать скоплений возле памятных мест, быть бдительными и законопослушными.

"Накануне знаковой для Одессы дать просим с пониманием отнестись к превентивным мерам, которые будут приняты полицейскими. Мы работаем ради безопасности людей, сохранения спокойствия, здоровья и жизни граждан для нас — приоритет", — говорится в сообщении.

Просим граждан соблюдать требования военного положения и норм действующего законодательства и напоминаем о запрете:

передвигаться по улицам после 12 часов ночи до 5 часов утра, кроме случаев необходимости пройти до укрытия во время воздушной тревоги;

продавать алкогольные напитки после 22 часов вечера;

продавать и использовать пиротехнические средства, включая фейерверки, хлопушки и петарды;

использовать символику национал-социалистического и тоталитарного режимов;

распивать алкогольные и слабоалкогольные напитки на улицах, в закрытых спортивных сооружениях, в скверах, парках, во всех видах общественного транспорта и других запрещенных законом местах, а также находиться в общественных местах в пьяном виде, что оскорбляет человеческое достоинство и общественную мораль;

носить огнестрельное оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или устройства, кинжалы, финские ножи, кастеты или другое холодное оружие без предусмотренного законом разрешения.

Помните о том, что всегда при себе нужно иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Напомним, на День открытых дверей Одесского государственного университета внутренних дел пришли более 300 будущих абитуриентов вместе с родителями и учителями. Гости имели возможность ознакомиться с правилами поступления в вуз в 2023 году и преимуществами профессии правоохранителя.