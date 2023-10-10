Правоохоронці приховують перебіг справи одеського військкома Борисова

Колишній одеський військком Борисов. Фото: Армія.Inform

Деталі кримінальної справи щодо колишнього одеського військкома вирішили не афішувати та приховати від суспільства. Правоохоронці не будуть повідомляти ЗМІ про перебіг засідань та про обрані запобіжні заходи.

Про це повідомив начальник відділу інформаційної політики та комунікацій спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону Едуард Плешко.

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За його словами, Борисов сам попросив не афішувати деталі, а прокуратура відмовилася розкривати інформацію щодо продовження запобіжного заходу полковнику.

Що відомо про справу Борисова

ДБР зібрало значний обсяг доказових матеріалів під час досудового процесу, а також залучалась інформація зі ЗМІ, матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке також зафіксувало незаконне збагачення колишнього військкома на понад 188 мільйонів гривень.

Журналістські розслідування виявили, що мати підозрюваного стала власницею житлового будинку в Іспанії вартістю понад 4 мільйони євро та придбала автомобіль Mercedes-Benz EQV за майже 3 мільйони гривень.

До цього ж виявилося, що теща колишнього військкома має коштовний автопарк, включаючи Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG та Toyota Land Cruiser, не маючи законних доходів для таких витрат.

Нагадаємо, Служба безпеки разом із Національною поліцією завершила операцію щодо розкриття масштабної корупційної схеми, яка діяла серед керівництва районної військово-лікарської комісії (ВЛК) в Одеській області. Посадовці використовували підроблені медичні висновки для ухилянтів та отримували великі суми грошей від військовозобов'язаних.