Правоохранители скрывают ход дела одесского военкома Борисова

Бывший одесский военком Борисов. Фото: Армия.

Детали уголовного дела в отношении бывшего одесского военкома решили не афишировать и скрыть от общества. Правоохранители не будут сообщать СМИ о ходе заседаний и об избранных мерах.

Об этом сообщил начальник отдела информационной политики и коммуникаций специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона Эдуард Плешко.

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По его словам, Борисов сам попросил не афишировать детали, а прокуратура отказалась раскрывать информацию о продлении меры пресечения полковнику.

Что известно о деле Борисова

ДБР собрало значительный объем доказательных материалов во время досудебного процесса, а также привлекались информация из СМИ, а также материалы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), которое также зафиксировало незаконное обогащение бывшего военкома более чем на 188 миллионов гривен.

Журналистские расследования обнаружили, что мать подозреваемого стала владелицей жилого дома в Испании стоимостью более 4 миллионов евро и приобрела автомобиль Mercedes-Benz EQV почти за 3 миллиона гривен.

К тому же оказалось, что теща бывшего военкома имеет дорогой автопарк, включая Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG и Toyota Land Cruiser, не имея законных доходов для таких расходов.

Напомним, Служба безопасности вместе с Национальной полицией завершили операцию по раскрытию масштабной коррупционной схемы, действовавшей среди руководства районной военно-врачебной комиссии (ВВК) в Одесской области. Чиновники использовали поддельные медицинские выводы для уклонявшихся и получали большие суммы денег от военнообязанных.