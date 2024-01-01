Правоохоронці розпочали розслідування щодо удару по Одесі у новорічну ніч

Уламки впали біля будинку. Фото: Нацполіція

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом масованого дронового удару по Одесі у новорічну ніч. Наразі відомо, що у місті від влучання БпЛА та уламків постраждало пʼять житлових будинків.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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"З 31 грудня на 1 січня ворог здійснив масовану атаку із застосуванням БпЛА у напрямку Одеси та Одеської області. В обласному центрі були пошкоджені декілька багатоповерхівок та приватних будинків. У багатьох будівлях вибиті вікна", — йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки в Одеському районі

Крім того, неподалік від обласного центру було пошкоджено припортову інфраструктуру.

"На терміналі спалахнула пожежа, яку оперативно загасили вогнеборці. На щастя, люди не постраждали", — додали у поліції.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження

Зазначимо, що Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни. Наразі фахівці працюють на місці ударів для встановлення повного переліку збитків.

Нагадаємо, у новорічну ніч ворог атакував Одесу ударними БпЛА, які влучили у будинки в різних районах міста. Один з таких вибухонебезпечних предметів не розірвався та досі у квартирі. Вибухотехніки вже працюють на місці.