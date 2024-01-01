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Правоохоронці розпочали розслідування щодо удару по Одесі у новорічну ніч

1 січня 2024 12:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Правоохоронці розпочали розслідування щодо удару по Одесі у новорічну ніч
Уламки впали біля будинку. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом масованого дронового удару по Одесі у новорічну ніч. Наразі відомо, що у місті від влучання БпЛА та уламків постраждало пʼять житлових будинків. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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"З 31 грудня на 1 січня ворог здійснив масовану атаку із застосуванням БпЛА у напрямку Одеси та Одеської області. В обласному центрі були пошкоджені декілька багатоповерхівок та приватних будинків. У багатьох будівлях вибиті вікна", — йдеться у повідомленні. 

Наслідки атаки в Одеському районі

Крім того, неподалік від обласного центру було пошкоджено припортову інфраструктуру.

"На терміналі спалахнула пожежа, яку оперативно загасили вогнеборці. На щастя, люди не постраждали", — додали у поліції. 

Прокуратура відкрила кримінальне провадження

Зазначимо, що Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни. Наразі фахівці працюють на місці ударів для встановлення повного переліку збитків. 

Нагадаємо, у новорічну ніч ворог атакував Одесу ударними БпЛА, які влучили у будинки в різних районах міста. Один з таких вибухонебезпечних предметів не розірвався та досі у квартирі. Вибухотехніки вже працюють на місці. 

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