Правоохранители начали расследование по удару по Одессе в новогоднюю ночь

Обломки упали у дома. Фото: Нацполиция

Правоохранители начали расследование по факту массированного дронового удара по Одессе в новогоднюю ночь. Известно, что в городе от попадания БпЛА и обломков пострадали пять жилых домов.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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"С 31 декабря на 1 января враг совершил массированную атаку с применением БпЛА в направлении Одессы и Одесской области. В областном центре были повреждены несколько многоэтажек и частных домов. Во многих зданиях выбиты окна", — говорится в сообщении.

Последствия атаки в Одесском районе

Кроме того, неподалеку от областного центра была повреждена припортовая инфраструктура.

"На терминале вспыхнул пожар, который оперативно потушили пожарные. К счастью, люди не пострадали", — добавили в полиции.

Прокуратура открыла уголовное производство

Отметим, что Одесская областная прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны. Специалисты работают на месте ударов для установления полного перечня убытков.

Напомним, в новогоднюю ночь враг атаковал Одессу ударными БпЛА, попавшими в дома в разных районах города. Один из таких взрывоопасных предметов не разорвался до сих пор в квартире. Взрывотехники уже работают на месте.