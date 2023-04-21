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Представився військовим та погрожував армією: в Одесі затримали шахрая

21 квітня 2023 12:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі затримали шахрая, який вимагав гроші за відстрочку від служби
Поліція затримала чоловіка на хабарі. Фото: Національна поліція України
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі затримали горе-підприємця, який вимагав гроші у матері призовника. Зловмисник погрожував жінці, що хлопця відправлять служити в "гарячу точку".

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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За інформацією правоохоронців, 46-річний чоловік отримав декількома "платежами" 8000 доларів. 

Деталі справи

Шахрай познайомився з одеситкою та дізнався, що в неї є молодий син призовного віку. Під виглядом військовослужбовця почав вимагати у неї гроші, пригрозивши в разі несплати направити хлопця на проходження військової служби. Жінка чекала від "військового" документи, які б звільнили сина від армії, проте натомість шахрай продовжив вимагати гроші. Врешті потерпіла повідомила про інцидент до поліції, і вони встановили особу правопорушника. Горе-бізнесмена затримали під час отримання чергового "платежу" у сумі 1000 доларів. 

Яке покарання отримає

Чоловікові повідомили про підозру у вимаганні передачі чужого майна з погрозою насильства над близькими родичами потерпілої, обмеження їх прав, свобод та законних інтересів, вчиненому в умовах воєнного стану. Цей злочин передбачений ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна. Наразі  слідство триває, а підозрюваний перебуває у СІЗО.

Нагадаємо, вчора на Одещині затримали "підприємця", який планував відкрити алкобізнес в області. У 40-річного чоловіка в машині знайшли понад 300 літрів незадекларованого алкоголю.

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