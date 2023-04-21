В Одессе задержан мошенник, который требовал деньги за отсрочку от службы

Полиция задержала мужчину на взятке. Фото: Национальная полиция Украины

В Одессе задержали горе-предпринимателя, требовавшего деньги у матери призывника. Злоумышленник угрожал женщине, что парня отправят служить в "горячую точку".

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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По информации правоохранителей, 46-летний мужчина получил несколькими "платежами" 8000 долларов.

Детали дела

Мошенник познакомился с одесситкой и узнал, что у нее есть молодой сын призывного возраста. Под видом военнослужащего потребовал у нее деньги, пригрозив в случае неуплаты направить парня на прохождение военной службы. Женщина ждала от "военного" документы, которые бы освободили сына от армии, однако мошенник продолжил требовать деньги. В конце концов потерпевшая сообщила об инциденте в полицию, и они установили личность правонарушителя. Горе-бизнесмена задержали при получении очередного "платежа" в сумме 1000 долларов.

Какое наказание получит

Мужчине сообщили о подозрении в требовании передачи чужого имущества с угрозой насилия над близкими родственниками потерпевшей, ограничении их прав, свобод и законных интересов, совершенном в условиях военного положения. Это преступление предусмотрено ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Следствие продолжается, а подозреваемый находится в СИЗО.

Напомним, вчера в Одесской области задержали "предпринимателя", который планировал открыть алкобизнес в области. У 40-летнего мужчины в машине обнаружили более 300 литров незадекларированного алкоголя.