Представлялися менеджерами агрофірми — на Одещині викрили схему переправлення ухилянтів

Правоохоронці затримали ділків. Фото: ДПСУ

В Одеській області викрили чергову схему незаконного переправлення ухилянтів за кордон. Прикордонники затримали чоловіків, які під виглядом менеджерів зовнішньоекономічної діяльності намагалися виїхати до Молдови.

Про це повідомили в Одеському прикордонному загоні.

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Подробиці інциденту

48-річний одесит підшукував охочих уникнути призову та нелегально виїхати за кордон на підставі фіктивних документів про службове відрядження. До схеми він залучив керівника агрофірми, який отримав оборонне замовлення та мав право на власний розсуд бронювати військовозобов’язаних працівників з-поміж штатних працівників компанії. Таким чином ділки фіктивно працевлаштовували на підприємство чоловіків призовного віку і "бронювали" їх на час мобілізації.

За свої послуги горе-бізнесмени просили по 4 500 доларів США з людини. Окрім цього, вони також просили своїх "клієнтів" рекламувати їхні послуги серед знайомих.

Яке покарання загрожує

Наразі ділків затримали та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 322 ККУ "Незаконне переправлення через державний кордон України". Їм загрожує до трьох років увʼязнення. Слідство триває.

Нагадаємо, фахівці Служби безпеки України (СБУ) викрили в Одесі схему ухилення від мобілізації. Група правопорушників продавала фіктивні довідки про стан здоров'я, які звільняють від служби в армії.

Також ми писали, що в Одеській області викрили злочинне угруповання, яке займалося незаконним вивозом чоловіків призовного віку за кордон. Правопорушники робили ухилянтам фіктивні документи про "відпустку зі служби".