Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Представлялися менеджерами агрофірми — на Одещині викрили схему переправлення ухилянтів arrow

Представлялися менеджерами агрофірми — на Одещині викрили схему переправлення ухилянтів

5 грудня 2023 12:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Представлялися менеджерами агрофірми — на Одещині викрили схему переправлення ухилянтів
Правоохоронці затримали ділків. Фото: ДПСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області викрили чергову схему незаконного переправлення ухилянтів за кордон. Прикордонники затримали чоловіків, які під виглядом менеджерів зовнішньоекономічної діяльності намагалися виїхати до Молдови.

Про це повідомили в Одеському прикордонному загоні. 

Читайте також:

Подробиці інциденту

48-річний одесит підшукував охочих уникнути призову та нелегально виїхати за кордон на підставі фіктивних документів про службове відрядження. До схеми він залучив керівника агрофірми, який отримав оборонне замовлення та мав право на власний розсуд бронювати військовозобов’язаних працівників з-поміж штатних працівників компанії. Таким чином ділки фіктивно працевлаштовували на підприємство чоловіків призовного віку і "бронювали" їх на час мобілізації.

За свої послуги горе-бізнесмени просили по 4 500 доларів США з людини. Окрім цього, вони також просили своїх "клієнтів" рекламувати їхні послуги серед знайомих. 

Яке покарання загрожує

Наразі ділків затримали та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 322 ККУ "Незаконне переправлення через державний кордон України". Їм загрожує до трьох років увʼязнення. Слідство триває. 

Нагадаємо, фахівці Служби безпеки України (СБУ) викрили в Одесі схему ухилення від мобілізації. Група правопорушників продавала фіктивні довідки про стан здоров'я, які звільняють від служби в армії.

Також ми писали, що в Одеській області викрили злочинне угруповання, яке займалося незаконним вивозом чоловіків призовного віку за кордон. Правопорушники робили ухилянтам фіктивні документи про "відпустку зі служби".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Очільник Фонду держмайна назвав підприємства великої приватизації - 80x80

Очільник Фонду держмайна назвав підприємства великої приватизації

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

Актуальне по темі