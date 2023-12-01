На Одещині викрили канал переправлення ухилянтів за кордон

Правоохоронці затримали порушників. Фото: Нацполіція

В Одеській області викрили злочинне угрупування, яке займалося незаконним вивозом чоловіків призовного віку за кордон. Правопорушники робили ухилянтам фіктивні документи про "відпустку зі служби".

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Деталі схеми

На початку листопада правопорушники підшукали "клієнта" та пообіцяли організувати йому виїзд до Молдови, надавши підроблені документи про перебування на військовій службі та відбуття у відпустку до Кишинева.

За свої послуги спільники запросили грошову винагороду в сумі 8 000 доларів. Усіх трьох учасників групи правоохоронці затримали під час спроби вивезти ухилянта на автомобілі через державний кордон в обхід пунктів пропуску.

Яке покарання загрожує

Наразі усім трьом правопорушникам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 9 років увʼязнення з конфіскацією майна. Слідство триває.

Нагадаємо, фахівці Служби безпеки України (СБУ) викрили в Одесі схему ухилення від мобілізації. Група правопорушників продавала фіктивні довідки про стан здоров'я, які звільняють від служби в армії.

Також ми писали, що в Одеській області затримали чоловіка, якого підозрюють у допомозі перетину державного кордону потенційним призовникам. Правопорушник надавав послуги водія ухилянтам, які намагалися втекти до Молдови.