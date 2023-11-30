Продавав фіктивні довідки про здоровʼя військовим — на Одещині затримали лікаря
В Одеській області затримано лікаря, який допомагав військовим уникнути служби. Правопорушник продавав фіктивні довідки про стан здоровʼя та непридатність до служби.
Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Південного регіону.
Деталі схеми
Лікар, діючи з корисливих мотивів, організував протиправну схему виготовлення фіктивних документів про наявність у військовослужбовців хвороби, яка є підставою для звільнення з лав ЗС України та інших військових формувань України.
Затримали зловмисника під час чергової "угоди" на отриманні 5,5 тисячі доларів США.
Яке покарання загрожує
Наразі лікаря затримали та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України. Йому загрожує увʼязнення до трьох років з конфіскацією майна. Слідство триває.
Нагадаємо, фахівці Служби безпеки України (СБУ) викрили в Одесі схему ухилення від мобілізації. Група правопорушників продавала фіктивні довідки про стан здоров'я, які звільняють від служби в армії.
Також ми писали, що в Одеській області затримали чоловіка, якого підозрюють у допомозі перетину державного кордону потенційним призовникам. Правопорушник надавав послуги водія ухилянтам, які намагалися втекти до Молдови.
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