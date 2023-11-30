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Продавав фіктивні довідки про здоровʼя військовим — на Одещині затримали лікаря

30 листопада 2023 13:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Продавав фіктивні довідки про здоровʼя військовим — на Одещині затримали лікаря
Лікаря затримали на робочому місці. Фото: СП в сфері оборони
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області затримано лікаря, який допомагав військовим уникнути служби. Правопорушник продавав фіктивні довідки про стан здоровʼя та непридатність до служби.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Південного регіону. 

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Деталі схеми

Лікар, діючи з корисливих мотивів, організував протиправну схему виготовлення фіктивних документів про наявність у військовослужбовців хвороби, яка є підставою для звільнення з лав ЗС України та інших військових формувань України.

Затримали зловмисника під час чергової "угоди" на отриманні 5,5 тисячі доларів США. 

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Лікар отримав гроші за довідку.Фото: СП в сфері оборони 

Яке покарання загрожує

Наразі лікаря затримали та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України. Йому загрожує увʼязнення до трьох років з конфіскацією майна. Слідство триває. 

Нагадаємо, фахівці Служби безпеки України (СБУ) викрили в Одесі схему ухилення від мобілізації. Група правопорушників продавала фіктивні довідки про стан здоров'я, які звільняють від служби в армії.

Також ми писали, що в Одеській області затримали чоловіка, якого підозрюють у допомозі перетину державного кордону потенційним призовникам. Правопорушник надавав послуги водія ухилянтам, які намагалися втекти до Молдови. 

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