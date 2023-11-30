Продавал фиктивные справки о здоровье военным — на Одесчине задержали врача
В Одесской области задержан врач, который помогал военным избежать службы. Правонарушитель продавал фиктивные справки о состоянии здоровья и непригодности к службе.
Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Южного региона.
Детали схемы
Врач, действуя по корыстным поводам, организовал противоправную схему изготовления фиктивных документов о наличии у военнослужащих болезни, которая является основанием для освобождения из рядов ВС Украины и других военных формирований Украины.
Задержан злоумышленник во время очередной "сделки" на получении 5,5 тысячи долларов США.
Какое наказание грозит
В настоящее время врача задержали и сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Ему грозит заключение до трех лет с конфискацией имущества. Следствие продолжается.
Напомним, специалисты Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили в Одессе схему уклонения от мобилизации. Группа правонарушителей продавала фиктивные справки о состоянии здоровья, освобождаемые от службы в армии.
Также мы писали, что в Одесской области задержан мужчина, подозреваемый в помощи пересечения государственной границы потенциальным призывникам. Правонарушитель оказывал услуги водителя уклонистам, пытавшимся бежать в Молдову.
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