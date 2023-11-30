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Продавал фиктивные справки о здоровье военным — на Одесчине задержали врача

30 ноября 2023 13:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Продавал фиктивные справки о здоровье военным — на Одесчине задержали врача
Врача задержали на рабочем месте. Фото: СП в сфере обороны
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области задержан врач, который помогал военным избежать службы. Правонарушитель продавал фиктивные справки о состоянии здоровья и непригодности к службе.

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Южного региона.

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Детали схемы

Врач, действуя по корыстным поводам, организовал противоправную схему изготовления фиктивных документов о наличии у военнослужащих болезни, которая является основанием для освобождения из рядов ВС Украины и других военных формирований Украины.

Задержан злоумышленник во время очередной "сделки" на получении 5,5 тысячи долларов США.

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Врач получил деньги за справку. Фото: СП в сфере обороны

Какое наказание грозит

В настоящее время врача задержали и сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Ему грозит заключение до трех лет с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, специалисты Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили в Одессе схему уклонения от мобилизации. Группа правонарушителей продавала фиктивные справки о состоянии здоровья, освобождаемые от службы в армии.

Также мы писали, что в Одесской области задержан мужчина, подозреваемый в помощи пересечения государственной границы потенциальным призывникам. Правонарушитель оказывал услуги водителя уклонистам, пытавшимся бежать в Молдову.

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