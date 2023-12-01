На Одесчине разоблачили канал переправки уклонистов за границу
В Одесской области разоблачили преступную группировку, которая занималась незаконным вывозом мужчин призывного возраста за границу. Правонарушители делали уклонистам фиктивные документы об "отпуске со службы".
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.
Детали схемы
В начале ноября правонарушители подыскали "клиента" и пообещали организовать ему выезд в Молдову, предоставив поддельные документы о пребывании на военной службе и отбытии в отпуск в Кишинев.
За свои услуги подельники пригласили денежное вознаграждение в сумме 8 000 долларов. Всех трех участников группы правоохранители задержали при попытке вывезти уклониста на автомобиле через государственную границу в обход пунктов пропуска.
Какое наказание грозит
В настоящее время всем трем правонарушителям сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества. Следствие продолжается.
Напомним, специалисты Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили в Одессе схему уклонения от мобилизации. Группа правонарушителей продавала фиктивные справки о состоянии здоровья, освобождаемые от службы в армии.
Также мы писали, что в Одесской области задержан мужчина, подозреваемый в помощи пересечения государственной границы потенциальным призывникам. Правонарушитель оказывал услуги водителя уклонистам, пытавшимся бежать в Молдову.
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