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Представлялись менеджерами агрофирмы — на Одесчине разоблачили схему переправки уклонистов

5 декабря 2023 12:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Представлялись менеджерами агрофирмы — на Одесчине разоблачили схему переправки уклонистов
Правоохранители задержали дельцов. Фото: ГНСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области разоблачили очередную схему незаконной переправки уклонистов за границу. Пограничники задержали мужчин, которые под видом менеджеров внешнеэкономической деятельности пытались уехать в Молдову.

Об этом сообщили в Одесском пограничном отряде.

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Подробности инцидента

48-летний одессит подыскивал желающих избежать призыва и нелегально уехать за границу на основании фиктивных документов о командировке. К схеме он привлек руководителя агрофирмы, который получил оборонный заказ и имел право на собственное усмотрение бронировать военнообязанных работников из штатных работников компании. Таким образом, дельцы фиктивно трудоустраивали на предприятие мужчин призывного возраста и "бронировали" их на время мобилизации.

За свои услуги горе-бизнесмены просили по 4 500 долларов США с человека. Кроме того, они также просили своих "клиентов" рекламировать их услуги среди знакомых.

Какое наказание грозит

В настоящее время дельцы задержаны, им сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 322 УК "Незаконная переправка через государственную границу Украины". Им грозит до трех лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, специалисты Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили в Одессе схему уклонения от мобилизации. Группа правонарушителей продавала фиктивные справки о состоянии здоровья, освобождаемые от службы в армии.

Также мы писали, что в Одесской области разоблачили преступную группировку, которая занималась незаконным вывозом мужчин призывного возраста за границу. Правонарушители делали уклонистам фиктивные документы об "отпуске со службы".

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