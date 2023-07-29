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Представники ЮНЕСКО приїхали до Одеси вчасно, — Труханов

29 липня 2023 14:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Представники ЮНЕСКО розпочали роботу в Одесі
Одеський мер із місією ЮНЕСКО. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Представники ЮНЕСКО працюватимуть в Одесі чотири дні. Саме стільки необхідно, аби оцінити збитки та пошкодження, які завдали росіяни цивільним своїми ракетними ударами. 

Про це повідомив Одеський міський голова Геннадій Труханов.

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"Ми вдячні місії, що сьогодні вони тут, що ми дочекалися. Для нас це важливо, бо буде зафіксовано цей злочин, пошкодження нашої архітектурної та культурної спадщини, яка знаходиться зараз під захистом ЮНЕСКО", — наголосив мер Одеси.

За його словами після першої оцінки наслідків ударів, міська влада заслухала поради щодо того, як прибрати наслідки ракетного терору та почати допомагати людям, бо одесити постійно цікавляться, коли почнуться відповідні роботи.

Раніше ми повідомляли, що одеська мерія надіслала фотофіксацію та письмову інформацію про обстріл центру міста до ЮНЕСКО та Міністерства культури України. Крім того, на засіданні виконкому прийняли рішення про обстеження пошкоджених, внаслідок обстрілу, пам'яток архітектури.

Нагадаємо, одеська мерія надіслала фотофіксацію та письмову інформацію про обстріл центру міста до ЮНЕСКО та Міністерства культури України. Крім того, на засіданні виконкому прийняли рішення про обстеження пошкоджених, внаслідок обстрілу, пам'яток архітектури.

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