Представители ЮНЕСКО приступили к работе в Одессе

Представители ЮНЕСКО приехали в Одессу вовремя, — Труханов
Представители ЮНЕСКО будут работать в Одессе четыре дня. Именно столько необходимо, чтобы оценить ущерб и повреждения, которые нанесли россияне гражданским своими ракетными ударами.
Об этом сообщил Одесский городской голова Геннадий Труханов.
"Мы благодарны миссии, что сегодня они здесь, что мы дождались. Для нас это важно, потому что будет зафиксировано это преступление, повреждение нашего архитектурного и культурного наследия, которое находится сейчас под защитой ЮНЕСКО", — подчеркнул мэр Одессы.
По его словам, после первой оценки последствий ударов, городские власти заслушали совета относительно того, как убрать последствия ракетного террора и начать помогать людям, потому что одесситы постоянно интересуются, когда начнутся соответствующие работы.
Ранее мы сообщали, что одесская мэрия направила фотофиксацию и письменную информацию об обстреле центра города в ЮНЕСКО и Министерство культуры Украины. Кроме того, на заседании исполкома приняли решение об обследовании поврежденных в результате обстрела памятников архитектуры.
Напомним, одесская мэрия направила фотофиксацию и письменную информацию об обстреле центра города в ЮНЕСКО и Министерство культуры Украины. Кроме того, на заседании исполкома приняли решение об обследовании поврежденных в результате обстрела памятников архитектуры.