Представители ЮНЕСКО приступили к работе в Одессе

Одесский мэр с миссией ЮНЕСКО. Фото: Одесский городской совет

Представители ЮНЕСКО будут работать в Одессе четыре дня. Именно столько необходимо, чтобы оценить ущерб и повреждения, которые нанесли россияне гражданским своими ракетными ударами.

Об этом сообщил Одесский городской голова Геннадий Труханов.

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"Мы благодарны миссии, что сегодня они здесь, что мы дождались. Для нас это важно, потому что будет зафиксировано это преступление, повреждение нашего архитектурного и культурного наследия, которое находится сейчас под защитой ЮНЕСКО", — подчеркнул мэр Одессы.

По его словам, после первой оценки последствий ударов, городские власти заслушали совета относительно того, как убрать последствия ракетного террора и начать помогать людям, потому что одесситы постоянно интересуются, когда начнутся соответствующие работы.

Ранее мы сообщали, что одесская мэрия направила фотофиксацию и письменную информацию об обстреле центра города в ЮНЕСКО и Министерство культуры Украины. Кроме того, на заседании исполкома приняли решение об обследовании поврежденных в результате обстрела памятников архитектуры.

Напомним, одесская мэрия направила фотофиксацию и письменную информацию об обстреле центра города в ЮНЕСКО и Министерство культуры Украины. Кроме того, на заседании исполкома приняли решение об обследовании поврежденных в результате обстрела памятников архитектуры.