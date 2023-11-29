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Президент України відвідав центр допомоги переселенцям в Одесі

29 листопада 2023 14:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Президент України відвідав центр допомоги переселенцям в Одесі
Зеленський відвідав центр переселенців. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Під час робочого візиту до Одеської області президент України відвідав обласний центр допомоги переселенцям. Володимир Зеленський поспілкувався з людьми зі східних та південних регіонів країни, які через війну були вимушені покинути свої будинки. 

Про це у своєму Telegrm-каналі розповів президент Володимир Зеленський. 

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"Поспілкувався з нашими людьми. Дуже конкретні питання підтримки. Сьогодні, в умовах воєнного часу, обовʼязково дбати про тих, хто цього потребує. Захистити, відновити нормальне життя для кожного й кожної — наш пріоритет", — написав президент. 

Крім того, Зеленський зазначив, що наразі у країни першочергова задача — звільнити окуповані території.

Більше про візит Зеленського на Одещину 29 листопада

Президент України Володимир Зеленський з робочим візитом відвідав Одещину. Верховний головнокомандувач нагородив бійців протиповітряної оборони та обговорив з військовими безпеку Чорноморського зернового коридору. 

Також він зазначив, що питання щодо захисту припортової інфраструктури вирішиться найближчим часом.

Нагадаємо, що деякі українці можуть отримати під час війни матеріальну допомогу у 50 тисяч гривень. Потрібно відповідати низці умов.

Також повідомлялося, що в Україні громадяни, які безплатно надають житло для проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО), мають право на допомогу від держави. Йдеться про суму до 900 гривень щомісяця. 

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